Este revolucionario PC modular de bolsillo se puede cambiar tanto que casi parece como jugar con piezas de Lego

El mercado de las consolas portátiles y ordenadores de bolsillo está experimentando un notable cambio de tendencia gracias a la llegada de nuevas propuestas de diseño que desafían los estándares.

La mayoría de los dispositivos consolidados en el sector mantienen una distribución de mandos fija orientada únicamente a los videojuegos.

Un nuevo dispositivo denominado CG Deck rompe con este esquema mediante un sistema modular de controles que se pueden cambiar físicamente según la tarea que se desee realizar.

El aparato permite acoplar un mando de juegos clásico, un teclado completo de sesenta y cuatro teclas o un panel específico con diales giratorios de precisión.

El diseñador Mogozen ha ideado una estructura con dos tipos de ranuras principales y secundarias para facilitar esta flexibilidad de uso. La ranura principal acoge los módulos más grandes, mientras que la secundaria sirve para accesorios complementarios como un ratón de tipo trackball.

Los creadores de este modelo ya trabajan en el desarrollo de más de treinta módulos adicionales para expandir sus capacidades actuales. Estas futuras opciones de personalización permitirán crear configuraciones de hardware que nadie ha intentado comercializar hasta la fecha de hoy.

El corazón de este ordenador de bolsillo es un procesador Intel N150 acompañado de hasta 16 GB de memoria RAM de última generación. Esta combinación técnica ofrece potencia suficiente para ejecutar programas de oficina cotidianos, tareas de edición ligera y una amplia variedad de juegos.

CG Deck El Androide Libre

La pantalla táctil integrada tiene un tamaño de 5 pulgadas y utiliza tecnología IPS con una resolución nativa de 1.024x600 px. El panel destaca por alcanzar un brillo máximo de 1.000 nits, garantizando una visualización nítida incluso en exteriores muy iluminados.

El dispositivo cuenta también con una salida de vídeo HDMI capaz de transmitir imágenes con una resolución 4k a 60 fps. Esta característica facilita la conexión del pequeño equipo a monitores de sobremesa o televisores de gran tamaño cuando el usuario lo necesite.

La autonomía del equipo depende de tres celdas de litio que suman una capacidad total de 10.500 mAh. Este sistema proporciona energía para unas ocho horas de uso continuo y se recarga mediante un puerto USB-C.

Las opciones de conectividad física y de red son especialmente generosas si tenemos en cuenta las dimensiones compactas de su chasis exterior. El modelo incluye conexiones inalámbricas de alta velocidad como Wifi 6e y Bluetooth, además de un puerto físico Ethernet para redes por cable.

CG Deck El Androide Libre

La estructura externa dispone también de dos puertos USB tradicionales, un puerto USB-C y una ranura para tarjetas de memoria extraíbles. La ampliación de los componentes internos también es posible mediante una ranura preparada para discos duros de estado sólido de alta velocidad.

Los usuarios podrán instalar tarjetas adicionales de conectividad móvil 4G mediante una ranura para tarjetas SIM física. El diseño contempla incluso una ranura de expansión física dedicada a la conexión de tarjetas gráficas externas de gran potencia.

Al utilizar una arquitectura de procesador estándar, el dispositivo es compatible de forma nativa con los sistemas operativos Windows 10 y 11. Los más tecnófilos también podrán instalar cualquier distribución de Linux de su preferencia de manera sencilla.

La característica más llamativa de este proyecto de hardware es su firme compromiso con la filosofía del código abierto y libre. Todos los esquemas de diseño, archivos de fabricación y el software interno estarán disponibles de forma pública en internet.

CG Deck El Androide Libre

Esta total transparencia permitirá a cualquier persona fabricar su propia versión modificada del ordenador en su hogar sin restricciones comerciales. Para el público general que prefiera adquirir el producto ya montado, se lanzará próximamente una campaña de crodfunding.

Los prototipos iniciales de ingeniería ya funcionan de manera estable y se encuentran en fase de optimización estética y de materiales. Las futuras carcasas protectoras incluirán sistemas de anclaje compatibles con piezas de construcción infantil y raíles de montaje industriales.

Este nivel de personalización física va mucho más allá de lo visto hasta ahora en el sector tecnológico. El concepto general aporta frescura a una categoría de productos electrónicos que corría el riesgo de volverse predecible y aburrida.