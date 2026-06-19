Llega el punto verde de WhatsApp: así es la nueva manera de saber si un contacto está conectado en la app

WhatsApp es la app de mensajería instantánea más popular en España, y como tal, eso supone que nuestra lista de contactos probablemente es muy larga; tanto, que puede ser difícil saber exactamente con quién podemos hablar.

Para solucionarlo, Meta está trabajando en varios cambios en la app oficial de WhatsApp con los que pretende facilitar la conexión con otros usuarios que están conectados al mismo tiempo que nosotros.

Para empezar, WhatsApp recibirá una nueva sección que mostrará una lista de contactos conectados; en otras palabras, aquellos que estén disponibles para hablar en estos momentos o que hayan mostrado actividad de manera reciente.

Esta sección permitirá ordenar los contactos por nombre o por el estado de la conexión, pero un detalle muy importante es que siempre respetará la configuración de privacidad de los usuarios, y los contactos que tengan el estado oculto no aparecerán en la lista.

Sumado a esto, ahora WABetaInfo ha revelado un nuevo cambio en la interfaz de WhatsApp que permitirá saber de un vistazo si cualquier contacto está conectado y podemos empezar a hablar con esa persona.

Se trata de un nuevo punto verde que aparecerá en la fotografía de perfil del usuario siempre que su estado esté conectado; por el momento, este punto aparece cuando visitamos la página de perfil del usuario, pero es de esperar que también llegue al resto de la interfaz.

El nuevo punto verde de WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

El punto verde es algo ya común en otras apps de mensajería o redes sociales para indicar la disponibilidad del usuario; es una manera de saber que podemos hablar con esa persona sin necesidad de preguntar primero si está o no.

El punto verde aparecerá siempre que el usuario tenga la app de WhatsApp abierta, por lo que será capaz de ver nuestro mensaje; por lo tanto, también es otra manera de asegurarnos de que esa persona probablemente ha recibido el mensaje que le hemos enviado.

Al igual que el resto de la app, el punto verde solo funciona en caso de que el usuario tenga sus opciones de privacidad configuradas para que su estado sea público; en caso de que el usuario esté oculto, el punto verde no aparecerá incluso si está usando la app.

Como hemos dicho, este no es un cambio que llegue en solitario, sino con la nueva pantalla de contactos que ya está en desarrollo y donde el punto verde también ganará mucha importancia para mostrar contactos en línea.

Aunque por el momento el punto verde no aparece en la lista de conversaciones ni en el propio chat, se espera que WhatsApp lo adopte en todas las situaciones en las que se muestre la imagen de perfil para tener bien claro quién está disponible.

Por el momento, el punto verde de WhatsApp está disponible únicamente para unos pocos usuarios de la versión beta de la app para Android. Como es lo habitual con cada nueva función, con el paso del tiempo irá expandiéndose a más usuarios de la versión beta hasta que sea lanzada oficialmente para todo el mundo.