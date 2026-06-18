Honor lanza su nuevo reloj inteligente: el Watch 6 dura hasta 35 días con una carga y tiene modo para jugar al fútbol

A la hora de comprar un dispositivo wearable, tenemos varias opciones, y para empezar tenemos que decidir si queremos un reloj inteligente o una pulsera de actividad; aunque cada día son más parecidos entre sí.

Con el nuevo modelo de Honor, no hace falta elegir. El Honor Watch 6 llega como un buen ejemplo de que es posible tener un reloj inteligente con un diseño elegante pero centrado en el deporte y la monitorización de la salud.

No en vano, el fabricante afirma que se ha inspirado en el mundo del automovilismo para diseñar este Watch 6, y eso explica su fabricación en aleación de aluminio reciclado que le permite obtener un peso de apenas 41 gramos, relativamente poco para un smartwatch.

Honor ha intentado crear un reloj que sirve tanto para entrenar como para presumir, y por eso afirma que ha obtenido un acabado premium al tacto que encaja en ambas situaciones. Está disponible en dos versiones: en color negro con correa deportiva y en color gris plata con correa marrón de imitación de cuero.

En lo que respecta a las características técnicas, el Honor Watch 6 está basado en una pantalla de 1,46 pulgadas de resolución 317 PPI y basada en tecnología AMOLED que le permite alcanzar un gran brillo de 3.000 nits, suficiente para usar el dispositivo al aire libre.

Honor Watch 6 Honor El Androide Libre

La pantalla AMOLED permite usar el modo de pantalla siempre encendida y activarla con un único toque, y el control táctil funciona incluso si la pantalla está mojada, algo especialmente útil en la lluvia.

Pero sobre todo, el componente que más destaca del Honor Watch 6 es la batería de 980 mAh, lo que le permite obtener una duración de hasta 35 días con una sola carga, por lo que es ideal para ir de aventura y estar lejos del alcance de un enchufe sin preocupaciones.

Centrado en la salud y la aventura

No en vano, Honor presenta este reloj como un compañero perfecto para deportistas y aventureros, con una gran cantidad de funciones dirigidas a estos usuarios incluyendo modos específicos para ciertos tipos de deportes y actividades.

Por ejemplo, este Watch 6 permite activar un modo fútbol, que le permite obtener datos específicos como mapas de calor y trayectorias, o modo bádminton para detectar la velocidad de los remates.

También cuenta con funciones específicas para el trail running, como métricas avanzadas relacionadas con el desnivel, la distancia recorrida y seguimiento de rutas, además de funciones de orientación y alertas de desviación gracias a su sistema GPS de doble banda AccuTrack.

En lo que respecta a la salud, el Watch 6 es capaz de monitorizar la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno, el estrés o la calidad del sueño, y cuenta con funciones específicas para cuidarnos.

Por ejemplo, la función Quick Health Scan permite realizar un escáner exhaustivo de nuestra salud a partir de ciertos indicadores clave que aportan información sobre nuestro bienestar físico, incluyendo informes diarios automáticos.

Honor Watch 6 Honor El Androide Libre

Por su parte, el sistema IntelliSense de Honor es capaz de mejorar la precisión de las mediciones mediante una captación más uniforme de las señales biométricas. El reloj es capaz de monitorizar dinámicamente la presión arterial con seguimiento automático y continuo en segundo plano.

El Honor Watch 6 ya está disponible en España a partir de los 249 euros. Como parte de la promoción de lanzamiento es posible conseguir un cupón de descuento de 80 euros y obtener unos auriculares Honor Choice Earbuds Clips 2 Pro de manera gratuita.