Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con su nueva batería portátil: está disponible por 11,99 euros

Lidl tiene un nuevo chollo en electrónica en España. Tras su invento para no perder las llaves por menos de 7 euros y su cargador del móvil para el coche barato, ahora sorprende con una batería portátil de la que se esperan colas kilométricas.

Concretamente, el supermercado tiene a la venta una batería portátil de la marca Tronic, que se puede conseguir por apenas 11,99 euros, tanto en su tienda online como en sus establecimientos físicos, aunque en estos últimos habrá que tener algo de suerte para dar con uno de ellos, ya que se espera que se agoten rápido.

Y la verdad es que el revuelo está bastante justificado. Por ese precio, es difícil encontrar en el mercado algo que te ofrezca una capacidad real de 10.000 mAh sin ser de una marca dudosa.

Para hacernos una idea práctica, esta capacidad te da para cargar tu móvil por completo un par de veces (dependiendo del modelo que tengas, claro), lo que te salva la vida si estás de viaje, de festival o simplemente si eres de los que siempre llega al final del día con el teléfono tiritando.

Pero lo que de verdad hace que merezca la pena frente a las típicas baterías baratas de bazar son sus conexiones. El aparato viene con tres puertos: dos USB-A (los grandes de toda la vida) y un puerto USB-C. Esto te permite enchufar hasta tres cacharros al mismo tiempo, ya sea el móvil, la tablet o los auriculares.

La batería portátil de Lidl. Lidl El Androide Libre

Eso sí, hay que tener en cuenta que la potencia máxima cuando conectas varias cosas a la vez es de 15 W, por lo que la carga lógicamente será más lenta.

El punto fuerte llega cuando cargas un solo dispositivo. El puerto USB-C tiene tecnología Power Delivery (PD 3.0).

Hablando en plata: si tu móvil es compatible, esta batería le mete un chute de energía brutal, pasando del 0 al 50 % en solo media hora. Los puertos normales USB-A tampoco se quedan mancos, ya que vienen con Quick Charge 3.0 de Qualcomm, garantizando también una carga rápida sin eternizarte pegado a un enchufe.

A nivel físico, es un bloque práctico y sin pretensiones. Pesa unos 239 gramos (lo normal en estas capacidades, como llevar un segundo móvil en el bolsillo) y está fabricada con un 50 % de plástico reciclado.

La tienes en blanco o negro, e incluye el clásico indicador LED para que veas cuánta vida le queda antes de tener que recargarla, proceso que le toma unas 6 horas y media.

En la caja viene con un cable cortito (15 cm) y, lo más importante, cuenta con protección contra cortocircuitos y calentamientos. Sabiendo que los propios clientes le han dado casi un 5 sobre 5 en la web, queda claro que es un producto honesto que hace exactamente lo que promete sin vaciarte la cartera.