WhatsApp Web cambia para siempre: al fin llegan las llamadas grupales de voz y vídeo de hasta 32 personas

A principios de este año, WhatsApp, que tiene experiencias para vivir el Mundial de fútbol 2026, dio un paso importante al permitir llamadas individuales desde el navegador, pero la comunidad seguía reclamando lo evidente: la posibilidad de reunirse en grupo sin depender del móvil o de instalar aplicaciones pesadas en el ordenador. Hasta ahora.

Según ha revelado el portal especializado WABetaInfo, la plataforma de Meta ha comenzado a desplegar las llamadas y videollamadas grupales directamente en su versión web para un grupo de usuarios.

La interfaz mantiene la sencillez de siempre. Quienes ya tienen activa esta función verán aparecer los iconos de teléfono y cámara en la parte superior de sus chats grupales.

Al pulsar el botón, el usuario puede elegir si quiere una comunicación de voz o de vídeo, e incluso seleccionar a qué miembros específicos del grupo quiere llamar, evitando así molestar a todo el mundo si la reunión es solo para unos pocos.

En el plano técnico, la herramienta no recorta prestaciones respecto a sus hermanas mayores. Soporta un máximo de 32 participantes simultáneos, una cifra más que suficiente tanto para entornos familiares como para reuniones de trabajo.

Las llamadas grupales en WhatsApp Web. WABetaInfo El Androide Libre

Además, incluye la demandada función de compartir pantalla en tiempo real durante las videollamadas, ideal para mostrar presentaciones o documentos de forma directa desde el navegador.

La actualización reportada también introduce los enlaces de llamada con caducidad de 30 días, lo que facilita invitar a personas con un solo clic, permitiendo además activar una sala de espera para controlar quién accede.

Todo este ecosistema funciona bajo el protocolo de cifrado de extremo a extremo por defecto, asegurando que nadie, ni siquiera la propia Meta, pueda escuchar o ver el contenido de las conversaciones.

Este cambio es un balón de oxígeno especialmente para dos perfiles de usuario. Por un lado, beneficia a quienes usan Windows y prefieren la agilidad de una pestaña del navegador frente a la aplicación de escritorio.

Por otro, supone una victoria histórica para la comunidad de Linux; al no existir una aplicación oficial de WhatsApp para este sistema operativo, sus usuarios se veían obligados a saltar al teléfono cada vez que había una reunión grupal, una limitación que ahora desaparece por completo.

De momento, la función se encuentra en fase beta y está limitada a un número reducido de usuarios.

Como suele ser habitual en los lanzamientos de Meta, si todavía no te aparece la opción en tu cuenta de WhatsApp Web, será cuestión de esperar unas semanas a que el despliegue global se complete de forma definitiva.