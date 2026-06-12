Meta se apunta al Mundial de fútbol 2026: lanza nuevas experiencias para vivir el torneo en todas sus aplicaciones

El Mundial de 2026 ya ha arrancado y lo hizo con un partido inaugural que se saldó con victoria de México frente a Sudáfrica; pero la batalla por la atención de los aficionados no solo se librará en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, sino también en las pantallas de nuestros teléfonos móviles gracias a Meta.

La empresa liderada por Mark Zuckerberg ha añadido una batería de nuevas funciones a todas sus aplicaciones con las que busca transformar todo su ecosistema digital en un inmenso graderío interactivo, logrando que la conversación, el debate y la celebración de cada gol ocurran íntegramente dentro de sus propias fronteras virtuales.

Para materializar este ambicioso objetivo, el gigante tecnológico ha tejido una extensa red de colaboraciones con selecciones nacionales, emisoras oficiales, creadores de contenido y reconocidas leyendas del deporte, según señalan en un comunicado.

La premisa es clara: ofrecer a los usuarios herramientas dinámicas para que puedan vivir la cita mundialista sin necesidad de abandonar sus redes sociales favoritas en ningún momento.

Si hay una plataforma que Meta quiere consolidar como la gran revelación durante este campeonato, es Threads. Diseñada para dominar la inmediatez de la llamada "segunda pantalla", esta red social estrenará una comunidad dedicada exclusivamente al Mundial.

Los usuarios no solo podrán seguir los marcadores de los partidos en riguroso directo mientras publican, sino que también tendrán la opción de lucir la bandera de su país junto a su foto de perfil y utilizar una nueva gama de pegatinas y emojis personalizados.

Sin embargo, el gran atractivo de Threads serán los chats en vivo. Figuras internacionales de la talla del argentino Sergio "Kun" Agüero y el exdelantero de la selección inglesa Ian Wright moderarán conversaciones en directo, permitiendo a los hinchas interactuar con ellos sin filtros, debatir las jugadas polémicas y analizar los encuentros decisivos mientras la acción se desarrolla sobre el césped.

Las experiencias del Mundial de fútbol 2026 en WhatsApp. Meta El Androide Libre

La experiencia puramente visual también recibe una actualización de gran calado, especialmente en Instagram. La red social, consciente de que gran parte del consumo deportivo actual pasa por el formato de vídeo corto, estrenará una sección de búsqueda mejorada que agrupará en un solo lugar los mejores Reels, Stories y contenidos exclusivos tanto de emisoras oficiales como de los propios aficionados.

Además, integrará un innovador y divertido efecto de voz impulsado por inteligencia artificial (IA) en sus mensajes directos: al enviar una nota de audio gritando "¡Gol!", el sistema lo reconocerá automáticamente y desbloqueará una animación sorpresa en la pantalla del destinatario, inyectando un componente lúdico a la comunicación entre amigos.

Por su parte, Facebook no se queda atrás y activará un inmersivo modo fútbol diseñado para contagiar la fiebre mundialista en cada interacción. Con solo tocar dos veces el logotipo de la aplicación en la parte superior del muro, toda la interfaz adoptará la temática del torneo, activando reacciones especiales e incluso ocultando un minijuego interactivo al que se podrá acceder manteniendo pulsado el icono.

La IA también será protagonista en esta plataforma gracias a "¡Póntela!", una novedosa función que actuará como un probador virtual. Esta herramienta permitirá a los aficionados vestirse digitalmente con la camiseta de su selección nacional favorita y exhibir su apoyo incondicional compartiendo la imagen generada en sus historias, publicaciones o foto de perfil.

Por su parte, Messenger dará un paso adelante estrenando las "Actualizaciones en vivo", un sistema inteligente que inyecta alertas de goles, tarjetas rojas y momentos cruciales directamente en el chat grupal y en tiempo real, esquivando los siempre molestos spoilers que arruinan la experiencia a quienes no pueden ver el partido por televisión.

Además, los usuarios podrán personalizar el fondo de sus conversaciones transformándolo en un campo de fútbol de edición limitada y utilizar stickers animados exclusivos cuando las palabras no sean suficientes para expresar la tensión del momento.

Finalmente, la joya de la corona de la mensajería, WhatsApp, se vestirá de gala mediante una asociación exclusiva con la marca deportiva Adidas. Gracias a este acuerdo, el clásico emoji del balón de fútbol será reemplazado temporalmente por el "Trionda", el esférico oficial del Mundial 2026.

La aplicación también estrenará filtros temáticos de realidad aumentada para las videollamadas grupales, nuevos paquetes de pegatinas expresivas para comentar desde penaltis fallados hasta decisiones arbitrales dudosas, y un potente directorio de fútbol.

Este último espacio agrupará canales oficiales, cuentas regresivas y resúmenes para tener toda la información esencial a un solo toque, permitiendo incluso que estos canales publiquen actualizaciones efímeras en sus Estados.