Lidl vende la solución más barata para colocar el móvil en el coche: está disponible por menos de 6 euros

Lidl continúa lanzando interesantes chollos en electrónica que son todo un éxito. Tras su cargador del móvil para el coche, el supermercado pone ahora a la venta la solución más barata para colocar el smartphone en el vehículo: cuesta menos de 6 euros.

En concreto, Lidl tiene disponible un nuevo soporte de teléfono con ventosa para el coche fabricado por la marca Ultimate Speed y que se puede conseguir por apenas 5,99 euros.

Un dispositivo que, además, cuenta con una buena valoración por parte de los usuarios, quienes destacan que es un "fantástico soporte para el teléfono que se mantiene bien sujeto y que gira en todas las direcciones".

El soporte de teléfono con ventosa de Lidl tiene igualmente una interesante ficha técnica. Comenzando con su diseño, destaca por su peso aproximado de 116 gramos y por estar fabricado con plástico.

Ideado para turismos, este dispositivo cuenta con un sistema de fijación de ventosa de vacío, por lo que está pensado para colocarse en el parabrisas, y es apto para smartphones de 53 a 93 milímetros de ancho.

El soporte de teléfono con ventosa para coche de Lidl. Lidl El Androide Libre

Lidl ha asegurado que su soporte es compatible con todos los teléfonos móviles convencionales y que ofrece una sujeción segura gracias a un potente sistema de ventosa de vacío.

Igualmente, el supermercado ha añadido que su colocación está pensada para el interior del parabrisas y que el soporte con articulación esférica lo hace apto para un ajuste horizontal o vertical

De hecho, el soporte es girable para un ángulo de visión óptimo. Como suele ocurrir con este tipo de inventos, que gozan de una buena relación entre calidad y precio, se esperan largas colas para hacerse con él y que se agote muy rápido.

El soporte está igualmente disponible en la tienda online, aunque al precio final habría que sumarle 3,99 euros correspondientes a los gastos de envío.

Lidl también ha confirmado que en caso de que el producto no cumpla las expectativas o que llegue defectuoso, los usuarios cuentan con 30 días para devolverlo gratuitamente.

Con este lanzamiento, Lidl compite directamente con las grandes plataformas de comercio electrónico al ofrecer un accesorio imprescindible para el día a día en la carretera.

Los soportes con ventosa para el parabrisas siguen siendo los favoritos de los usuarios frente a los de rejilla de ventilación, ya que elevan la posición del terminal permitiendo consultar las indicaciones de navegación sin apartar apenas la vista de la calzada.

Ante las estrictas campañas de la DGT para erradicar el uso del móvil en la mano, contar con una solución robusta y económica por menos de seis euros se posiciona como una inversión inteligente para mantener la conectividad del ecosistema móvil dentro del vehículo sin arriesgar la seguridad ni el bolsillo.