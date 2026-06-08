El Samsung Galaxy S26 FE, al descubierto: una imagen filtrada muestra su diseño con un cambio clave en las cámaras

Aunque todavía queda bastante tiempo para su presentación oficial, el futuro dispositivo de la gama "Fan Edition" de Samsung ha comenzado a dejarse ver. Tras el rumor que apuntaba a una subida de precio, el Galaxy S26 FE ha aparecido de forma inesperada a través de una imagen real filtrada.

Una imagen que ha servido para revelar los primeros detalles estéticos de un teléfono inteligente que busca mantener el equilibrio entre prestaciones y precio.

Esta primera aproximación al dispositivo ha sido posible gracias a su registro en la base de datos del Wireless Power Consortium (WPC), un movimiento que ha sido detectado originalmente por el medio 9to5Google.

El paso del terminal por esta entidad de certificación no solo ha servido para confirmar su existencia, sino que también ha dejado al descubierto su número de modelo oficial, el SM-S741, acompañado de una fotografía que disipa las primeras dudas sobre su aspecto exterior.

Al observar la imagen filtrada, queda claro que el Galaxy S26 FE se verá muy similar a su predecesor.

Fotografía del supuesto Samsung Galaxy S26 FE. 9to5google El Androide Libre

Sin embargo, los diseñadores de la firma surcoreana han introducido una modificación muy notable en la parte trasera que servirá para diferenciarlo a simple vista, la cual se encuentra centrada en el módulo de la cámara.

El próximo miembro de la familia FE adoptará el módulo de cámara elevado que Samsung ha añadido a la serie Galaxy S26.

Curiosamente, este elemento esconde una particularidad de diseño bastante llamativa, ya que la cámara trasera se encuentra ubicada mucho más cerca de la parte superior y del lateral que en otros modelos.

Esta posición difiere notablemente de lo que la compañía ha mostrado en modelos recientes de su catálogo, como el propio Galaxy S26 estándar o el Galaxy Z Fold 7.

A pesar de esta revelación visual en la base de datos del WPC, la ficha técnica global del smartphone todavía se mantiene bajo un manto de misterio debido a lo lejos que está de su debut.

Una de las filtraciones recientes más potentes en torno al hardware de este terminal apunta a que funcionará con un procesador propio, probablemente el chip Exynos 2500, un dato que ayuda a aclarar el futuro de este teléfono aún no anunciado.

Al tratarse de un terminal del que todavía falta mucha información, se desconoce por completo la fecha de lanzamiento del Galaxy S26 FE.

Lo más probable es que falten varios meses para que llegue al mercado de forma definitiva, por lo que no se debe esperar en el corto plazo. Sin embargo, este amplio margen de tiempo restante dejará espacio suficiente para obtener más detalles antes de su salida definitiva.