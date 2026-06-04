Google Fotos cambia para siempre: estrena una carpeta dedicada para tus 'stickers' personalizados en Android

Google continúa puliendo la experiencia de usuario en su ecosistema móvil, y esta vez el turno es para una de sus herramientas más populares. Google Fotos en Android ha comenzado a desplegar una nueva actualización que resuelve uno de los pequeños pero molestos inconvenientes para los usuarios que disfrutan personalizando sus comunicaciones: la dispersión de los stickers o pegatinas personalizadas.

A partir de ahora, la aplicación de gestión de imágenes contará con una carpeta dedicada exclusivamente a almacenar de forma automatizada todos los stickers que diseñe el usuario.

El origen de esta función se remonta a febrero de este mismo año, cuando Google extendió a los dispositivos Android la práctica herramienta que permite generar stickers instantáneos con tan solo mantener pulsado el sujeto de una fotografía.

Si bien la función simplificó enormemente el proceso de recortar y compartir imágenes con amigos y familiares, las pegatinas resultantes quedaban en un limbo digital difícil de rastrear para usos posteriores. Con la llegada de esta nueva sección, la compañía tecnológica soluciona definitivamente el problema de la organización.

Según ha adelantado el portal especializado 9to5Google, la nueva carpeta de 'Stickers' se encuentra integrada dentro de la pestaña 'Colecciones' de Google Fotos, ubicada estratégicamente justo después de la sección dedicada al mapa de 'Lugares'.

La carpeta dedicada para 'stickers' de Google Fotos en Android. 9to5google El Androide Libre

La organización interna de este apartado es completamente intuitiva, mostrando las pegatinas en orden cronológico inverso. De este modo, los diseños más recientes siempre aparecerán en la parte superior, facilitando un acceso rápido al contenido de última hornada.

En cuanto a su utilidad práctica, el funcionamiento es directo y eficiente. Al pulsar sobre cualquiera de las pegatinas guardadas, la aplicación despliega un panel de vista previa inferior.

Desde esta ventana, el usuario dispone de opciones específicas para copiar el elemento directamente al portapapeles, enviarlo de forma inmediata a través del menú nativo de compartir del sistema operativo o, si así lo desea, eliminarlo de forma definitiva de la biblioteca.

Con este movimiento, Google se pone al día y reduce la brecha temporal respecto a su versión para el sistema operativo de Apple.

Aunque los usuarios de Android suelen ser los primeros en recibir las novedades del ecosistema de Google, las herramientas de personalización fotográfica han sido una excepción en el calendario de lanzamientos. La creación de stickers debutó originalmente en el iPhone en agosto de 2025, expandiéndose seis meses después a Android, mientras que la carpeta organizada llegó a iOS el pasado mes de enero.

La función se está distribuyendo de manera escalonada y viene vinculada a la versión 7.78 de Google Fotos. Aquellos usuarios que aún no visualicen este apartado deberán asegurarse de actualizar la aplicación a la última versión disponible en la Google Play Store.

Al activarse, la propia plataforma mostrará un aviso emergente confirmando que las pegatinas se guardarán automáticamente en 'Colecciones'.