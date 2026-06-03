Samsung cambiará las normas: el futuro y esperado plegable Galaxy Z Fold 8 podría ser más ligero que tu actual teléfono

Las filtraciones siguen intentando sacar a la luz todos los detalles de los nuevos dispositivos de Samsung. Si recientemente el Galaxy Z Fold 8 Wide se dejó ver en público por primera vez, ahora se rumorea con que el esperado plegable Galaxy Z Fold 8 podría ser más ligero que tu actual teléfono.

Ice Universe, un conocido filtrador en X, red social conocida antiguamente como Twitter, ha señalado en una publicación que el futuro Samsung Galaxy Z Fold 8 tendría un peso de tan sólo 201 gramos; que estaría acompañado por una gran batería y cámaras.

El filtrador también ha señalado que el Huawei Pura X Max alcanza un peso de 229 gramos. En esa misma línea, se prevé que el futuro iPhone Fold o iPhone Ultra de Apple también supere en peso al Galaxy Z Fold 8.

De confirmarse, Samsung mantendría una ventaja clara en este apartado, situando su dispositivo incluso por debajo de algunos móviles tradicionales con acabado en cristal.

La misma fuente también apunta que el Galaxy Z Fold 8, en su versión de mayor tamaño, incorporará una batería de 4.500 mAh y ofrecerá carga rápida de hasta 45 W.

Exclusive: Samsung Galaxy Z Fold8 wide weight confirmed: 201 g — Ice Universe (@UniverseIce) June 2, 2026

En el apartado fotográfico, Ice Universe ha asegurado que el dispositivo integrará un nuevo sensor de 50 megapíxeles con soporte nativo para modo de 24 MP, lo que evitaría la necesidad de recurrir al módulo Camera Assistant dentro de Good Lock.

Respecto al Galaxy Z Fold 8 Ultra, el filtrador ha apuntado que el terminal mantendrá el mismo peso que el Fold 7, fijado en 215 gramos. No obstante, Samsung habría mejorado de forma notable otros aspectos: la batería crecería de 4.400 a 5.000 mAh y la carga por cable pasaría de 25 W a 45 W.

Let's continue with the Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.



The device still weighs 215g, exactly the same as the Galaxy Z Fold7. However, the battery capacity has been increased from 4,400mAh to 5,000mAh, and charging speed has been upgraded to 45W.



The unfolded thickness has been… — Ice Universe (@UniverseIce) June 2, 2026

Estos avances se habrían logrado, además, reduciendo ligeramente el grosor del dispositivo abierto, de 4,2 mm a 4,1 mm. Aunque el cambio es mínimo, resulta relevante si se tiene en cuenta el conjunto de mejoras.

En este contexto, el Galaxy Z Fold 8 Ultra se perfila como el relevo directo del Fold 7, con una batería más amplia y una carga más rápida, dos argumentos clave de cara al usuario.

Según indican otros rumores, el fabricante surcoreano tiene previsto presentar su nueva generación de plegables en un evento 'Galaxy Unpacked' que podría celebrarse en Londres el 22 de julio. Se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre estos modelos y todas las novedades que prepara la firma.