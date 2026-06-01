Google sufre un importante revés: se filtra una supuesta imagen real del Pixel Watch 5 de una forma muy extraña

En el sector tecnológico la gran mayoría de productos sufre una filtración antes de tiempo que revela todos sus secretos. Sin embargo, estos suelen hacerse a través de renders o fotos borrosas. Pues bien, Google acaba de ver cómo una supuesta imagen de su reloj Pixel Watch 5 sale a la luz de una manera muy extraña.

Según se ha revelado, un buceador ha encontrado un supuesto Google Pixel Watch, un reloj inteligente que todavía no se ha presentado, bajo el agua cerca de la isla de San Martín, en el mar del Caribe.

El usuario de X (Twitter) llamado Randy Pitchford ha sido quien ha compartido este hallazgo en su cuenta de la red social, donde ha compartido dos imágenes que muestran que el dispositivo, en cuanto a diseño, es muy parecido al Pixel Watch 4.

"Un amigo mío encontró este reloj hace unos días ~bajo el agua~ cuando estaba buceando con esnórquel cerca de la isla de St. Martin. Notó que el reverso del reloj indica que es un Google Pixel 5, que aún no se ha anunciado, mucho menos lanzado. Parece estar en buen estado", ha indicado Pitchford.

El usuario de X también ha apuntado que "la esfera indica una batería vacía, pero parece tener suficiente energía de reserva para mostrar la hora correcta. Me pidió que le echara un vistazo porque parece creer que tengo contactos en la industria tecnológica. ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién sabe cómo encontrar al dueño de este reloj no lanzado y decirme cómo podemos devolvérselo?".

A friend of mine found this watch a few days ago ~underwater~ when he was scuba diving near the island of St. Martin. He noted that the reverse of the watch indicates that it is a Google Pixel 5, which has not yet been announced, let alone released. It seems to be fine. The face… pic.twitter.com/Mnenov1sFE — Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 31, 2026

Tras dicho mensaje en la popular red social, que se volvió viral, Pitchford ha aclarado en otro tuit que, "gracias a la magia de Internet, ya estoy en contacto con el dueño y hemos arreglado su devolución. Si encuentras algo que no es tuyo, hazlo llegar a otro y trata de devolverlo a su legítimo propietario".

Todo apunta a que un empleado de Google habría estado probando un Pixel Watch 5 aún no presentado durante unas vacaciones de buceo, momento en el que lo habría perdido accidentalmente bajo el agua. Es probable que diera el dispositivo por perdido, aunque, de forma inesperada, otro submarinista terminó recuperándolo.

Cabe señalar que el lanzamiento del Pixel Watch 5 todavía se sitúa a más de dos meses vista y que, para tratarse de un prototipo, la unidad filtrada presenta un acabado sorprendentemente cercano al de un producto final.

Si la compañía mantiene el calendario del año pasado, el reloj debería anunciarse a mediados de agosto, lo que hace que la aparición de un modelo tan avanzado con tanta antelación resulte poco habitual.

En cuanto a sus especificaciones, los rumores apuntan a mejoras internas relevantes, entre ellas la incorporación de un chip Tensor propio. Este estaría basado en núcleos Cortex-A78 y A55 y fabricado con el proceso de 3 nm de TSMC, lo que se traduciría en un avance notable tanto en rendimiento como en eficiencia energética.

Además, este salto tecnológico podría facilitar la llegada de nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) en esta quinta generación del reloj.