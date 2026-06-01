AMD al rescate: sus nuevas CPUs y GPU demuestran que no hace falta gastar mucho para actualizar el ordenador

No es ningún secreto que no es un buen momento para comprar un ordenador nuevo o actualizar el que tenemos; la fiebre de la IA ha encarecido componentes básicos como la memoria RAM y las tarjetas gráficas a niveles nunca vistos.

En ese contexto, la presentación de AMD en el Computex 2026 tiene mucho sentido. En cualquier otro momento, los productos presentados hoy hubieran sido algo decepcionantes, porque ninguno es realmente innovador ni puntero. En ese sentido, la presentación de Nvidia fue mucho más rompedora.

Pero este año, los productos de AMD pueden ser de los más recomendables, porque nos permiten mejorar nuestro ordenador sin necesidad de cambiar de placa base y con un presupuesto que no se dispare.

Por ejemplo, el producto tal vez más chocante es el Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition; como su nombre indica, se trata del relanzamiento del procesador que demostró el potencial de la tecnología 3D V-Cache y que se convirtió en el favorito de los jugadores.

Ahora, tenemos la oportunidad de mejorar nuestro ordenador si nuestra placa base está basada en la vieja plataforma AM4; si nuestro procesador actual era de gama baja o media, notaremos la diferencia en potencia bruta y en juegos.

El Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition tendrá un precio de 349 dólares y estará disponible a partir del 25 de junio, y demuestra que a la plataforma AM4 aún le queda.

En cambio, si ya hemos dado el salto a una placa base AM5, puede que nos interese el Ryzen 7 7700X3D, el nuevo punto de entrada para jugadores. Con sus ocho núcleos capaces de alcanzar los 4,5 GHz y los 104 MB de memoria caché, las mejoras de rendimiento se notarán especialmente en videojuegos y tareas pesadas.

AMD Ryzen 7 7700X3D AMD El Androide Libre

Aunque será más lento que las alternativas de gama alta, como el Ryzen 7 9800X3D, la clave de este modelo se encuentra en su precio de 329 dólares, que lo hace ideal para un equipo gaming relativamente barato.

Por último, AMD ha confirmado el lanzamiento global de la Radeon RX 9070 GRE, que hasta la fecha era exclusiva del mercado chino. Los modelos GRE destacan por ser muy parecidos a las versiones 'normales', pero con un precio inferior a cambio de pocos sacrificios.

En el caso de la RX 9070 GRE, está basada en el mismo chip Navi 48 de 4 nm usado en la RX 9070 y RX 9070 XT, pero con algunos recortes. Por ejemplo, tiene solo 48 unidades de computación frente a las 64 de los modelos punteros, y el bus de memoria es de 192 bits en vez de 256 bits.

Tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9070 GRE AMD El Androide Libre

Esto último también supone que ahora la tarjeta cuenta con 12 GB de memoria GDDR6 con un ancho de banda de 437 GB/s. Por su parte, el chip funciona a 2,20 GHz, pero puede alcanzar los 2,79 GHz.

La RX 9070 GRE se sitúa en un punto medio entre la RX 9060 XT y la RX 9070, por lo que competirá directamente contra la GeForce RTX 5060 Ti; según las pruebas de AMD, esta nueva tarjeta es un 22% más rápida en juegos que la alternativa de Nvidia, aunque como siempre, el rendimiento real puede variar dependiendo del juego.

La RX 9070 GRE estará disponible el próximo 2 de junio con un precio de 559 euros en Europa, muy por debajo de los precios a los que está la RX 9070 básica actualmente.