Ya está en España: la Redmi Pad 2 de 9,7 pulgadas es la nueva tablet barata de Xiaomi con potencia y una batería gigante

Ahora que llega el verano, mucha gente está buscando una tablet, ya sea para que sus hijos se entretengan durante el viaje, o para disfrutar de películas y juegos sin las limitaciones de la pantalla pequeña del smartphone.

Así que podemos decir que Xiaomi ha escogido el momento perfecto para lanzar en España la nueva Redmi Pad 9.7, la nueva versión de la tablet barata que, como su nombre indica, ahora trae una pantalla más grande y de mejor calidad.

De hecho, ese es el principal motivo por el que escoger esta tablet frente a otras de la competencia o de la propia Xiaomi: el nuevo panel de 9,7 pulgadas que la sitúa en un punto intermedio entre las tablets pequeñas de 7 pulgadas y las grandes de 12 pulgadas.

Este panel destaca por su resolución de 2K (concretamente, 2048 x 1280 píxeles), lo que le permite alcanzar una densidad de 250 píxeles por pulgada que permite obtener una imagen más nítida, algo que notaremos especialmente en películas en alta definición.

Su brillo de 600 nits también la hace suficiente para usarla en exteriores, e incluso cuenta con un modo específico para ello.

A eso hay que sumar la frecuencia de actualización de 120 Hz, que permite obtener una experiencia más fluida usando todo tipo de apps o la propia interfaz del dispositivo. Por último, cabe resaltar la certificación TÜV Rheinland para protección de la vista, con atenuación DC, sin parpadeo y bajo nivel de luz azul para usarla más tiempo sin dolor de cabeza o de ojos.

Redmi Pad 2 9.7 Xiaomi El Androide Libre

El otro aspecto que llama la atención de la Redmi Pad 9.7 es que Xiaomi ha aprovechado el espacio adicional para meter una batería más grande. Con una capacidad de 7.600 mAh, la compañía afirma que podemos usarla hasta 1,7 días seguidos, con más de 15 horas de reproducción de vídeo y más de 16 horas de lectura.

Pese a esto, no se trata de una tablet difícil de usar con una mano, gracias a su grosor de 7,4 mm. Está fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia, con un diseño unibody totalmente metálico, y está disponible en color plata y gris grafito.

Redmi Pad 2 9.7 Xiaomi El Androide Libre

En cuanto al hardware interno, la Redmi Pad 9.7 está basada en un procesador Snapdragon 6s 4G Gen 2, que viene de la mano de una mejora de rendimiento del 34% respecto a la pasada generación, acompañado de 4 GB de memoria RAM LPDDR4X y la posibilidad de elegir entre 64 GB o 128 GB de almacenamiento UFS 2.2, que es ampliable con tarjeta SD.

Xiaomi ha instalado la última versión de HyperOS 3, por lo que esta tablet cuenta con las ventajas de la plataforma de la compañía incluyendo conectividad con otros dispositivos Xiaomi, como el portapapeles compartido o la sincronización de llamadas entre el móvil y la tablet. También contamos con mejoras como el nuevo diseño estético, incluyendo la nueva pantalla de bloqueo.

También se incluyen tecnologías de IA como la función de rodear para buscar, y por la compra de esta tablet recibiremos dos meses gratis de YouTube Premium, ideal para pasar el rato en vacaciones.

La Redmi Pad 2 9.7 viene con una cámara trasera de 8 Mpx y una cámara frontal de 5 Mpx, y esta última es compatible con el desbloqueo facial con IA.

La Redmi Pad 2 9.7 ya está disponible en España con un precio de 159,99 euros por la versión de 64 GB de almacenamiento y de 179,99 euros por la versión de 128 GB como parte de la oferta inicial de lanzamiento.