WhatsApp está a punto de cambiar para siempre: al fin tendrá un botón para cerrar sesión sin perder los chats

WhatsApp prepara un aluvión de novedades, entre las que destacan la opción de reaccionar a los mensajes con stickers o los nombres de usuario. En las últimas horas se ha conocido que la aplicación también contará al fin con un botón para cerrar sesión sin perder los chats.

Según informan desde WABetaInfo, la popular aplicación de mensajería está actualmente probando en su versión beta para Android, concretamente la 2.26.21.9, una nueva función que permite a los usuarios cerrar sesión en la aplicación sin eliminarla ni perder datos.

Una actualización muy demandada por parte de los usuarios que les permite desconectarse temporalmente de su cuenta conservando todos los chats y la información de inicio de sesión en el dispositivo

Esta esperada herramienta representa un giro radical en la experiencia de usuario dentro de la plataforma de Meta. Hasta la fecha, WhatsApp nunca había ofrecido una opción específica y directa para salir de una cuenta.

Aquellos usuarios que deseaban desconectarse por completo de la mensajería se veían obligados a desinstalar la aplicación de sus teléfonos inteligentes.

Este proceso no solo resultaba drástico e incómodo, sino que requería volver a descargar el software, verificar el número de teléfono y configurar todo de nuevo para recuperar el acceso.

Debido a estas molestias innecesarias, muchas personas preferían mantenerse conectadas a pesar de sufrir fatiga digital.

El un botón de WhatsApp para cerrar sesión sin perder los chats. WABetaInfo El Androide Libre

Con el despliegue de la versión beta para Android 2.26.21.9, disponible en Google Play Store, el panorama cambia notablemente.

Al ejecutar esta opción nativa, el historial de chats, los archivos multimedia y las configuraciones de notificación permanecen intactos en el almacenamiento local del dispositivo.

De igual manera, las credenciales de inicio de sesión se guardan de forma segura, garantizando que el usuario no tenga que reconfigurar su perfil cuando decida regresar.

El acceso posterior es inmediato, restaurando el estado anterior de la aplicación en cuestión de segundos.

El proceso de desconexión se ha diseñado de manera guiada para evitar acciones accidentales. Los participantes del programa beta que ya tienen acceso a esta característica la encontrarán dentro del menú de configuración, específicamente en la sección "Cuenta". Tras pulsar el botón "Cerrar sesión", la interfaz despliega un sencillo sistema de confirmación.

Sin embargo, conscientes de que muchos usuarios recurren al cierre de sesión de forma impulsiva por saturación o problemas de espacio, los desarrolladores de WhatsApp han integrado un panel de sugerencias y alternativas antes de completar el proceso.

Fotomontaje con el logo de WhatsApp. Manuel Fernández Omicrono

La compañía busca educar al usuario para que valore si un cierre total es la mejor solución a su problema. Entre las alternativas recomendadas destaca la gestión de alertas para reducir el estrés digital. La aplicación recuerda que es posible silenciar chats específicos o modificar la configuración de notificaciones para evitar interrupciones constantes, esquivando así la necesidad de apagar la cuenta.

Por otro lado, para quienes buscan privacidad al compartir el móvil, se aconseja activar el bloqueo de la aplicación mediante autenticación biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial), manteniendo la cuenta activa pero blindada ante terceros.

Actualmente, la función está en fase de pruebas con un número limitado de usuarios inscritos en el canal beta de Android. Se espera que la distribución se amplíe de forma progresiva en las próximas semanas hasta alcanzar su posterior lanzamiento global.