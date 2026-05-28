Windows por fin tiene respuesta al MacBook Neo: portátiles a partir de 300 euros con el nuevo Snapdragon

Es innegable que el lanzamiento del MacBook Neo ha supuesto todo un terremoto en la industria. Por primera vez, la opción más barata y accesible si buscamos un ordenador no es optar por un portátil barato con Windows, algo que parecía una fantasía hasta no hace mucho.

Con un precio de partida de 699 euros, es difícil no recomendar el nuevo portátil de Apple, incluso si lo comparamos en rendimiento y posibilidades con los de otras marcas. Afortunadamente, la reacción del otro bando no se ha hecho esperar.

Hoy, Qualcomm ha presentado el Snapdragon C, su nuevo procesador diseñado para ordenadores Windows, y está especialmente pensado para ser usado en sistemas de gama baja, con precios de partida que rondarán los 300 dólares según el fabricante.

El Computex 2026 ha sido el escenario de la presentación de este nuevo chip, con el que Qualcomm pretende "hacer la computación personal más accesible", aunque por el momento, no haya podido compartir mucha información sobre cómo pretende conseguirlo.

Lo que sí hay son muchas promesas, que pretenden responder a los avances obtenidos por el MacBook Neo y al mismo tiempo ofrecer una alternativa lo suficientemente capaz para estudiantes y empresas, que son los consumidores objetivo de este producto.

Snapdragon C de Qualcomm Qualcomm El Androide Libre

La promesa más llamativa es que Qualcomm afirma que los portátiles con el Snapdragon C podrán durar un día entero con una carga de batería. Eso es equivalente a las 16 horas de autonomía con una carga que promete Apple con el MacBook Neo, aunque evidentemente estas cifras dependen mucho del uso que le da cada usuario.

En cambio, Qualcomm no ha compartido cifras de rendimiento, pero quiere alejarse de otros procesadores de gama baja para Windows que apenas son suficientes para usar el sistema operativo en condiciones.

De hecho, según la compañía el Snapdragon C permitirá disfrutar de navegación web suave, streaming de vídeo y productividad; en otras palabras, todo lo que necesitamos si simplemente queremos el portátil para estudiar o trabajar. Evidentemente, no esperamos que sea capaz de ejecutar juegos, aunque Qualcomm ya nos ha sorprendido en el pasado en ese sentido.

De la misma manera, Qualcomm afirma que el Snapdragon C cuenta con una NPU integrada, lo que le permitirá ejecutar funciones de IA de manera local; sin embargo, está por ver si es lo suficientemente potente como para recibir la certificación de AI PC de Microsoft, que requiere más de 40 TOPS.

Todo eso lo hará con una eficiencia energética tan buena que el portátil no se calentará y no requerirá de ventiladores, por lo que se mantendrá silencioso durante todo el día y con todo tipo de cargas de trabajo.

Acer Aspire Go 15, el primer portátil con Snapdragon C Acer El Androide Libre

El misterio que aún rodea a este nuevo chip nos dice que Qualcomm aún no tiene un producto completamente terminado, aunque puede estar guardándose un as en la manga.

Y es que cabe la posibilidad de que el Snapdragon C esté basado en un chip para smartphones, siguiendo la misma táctica de Apple con el procesador A18 Pro del MacBook Neo.

Por el momento, el primer fabricante en anunciar un dispositivo con el Snapdragon C es Acer, con su nuevo Acer Aspire Go 15 que incluye 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento.

Posee una pantalla de 15,6 pulgadas, conectividad USB-C y HDMI, además de WiFi 6E. Tiene componentes fabricados con plástico reciclado y promete ser una buena alternativa para usuarios que solo quieren trabajar, navegar por Internet y hacer streaming. Por el momento, Acer no ha anunciado disponibilidad ni precios.