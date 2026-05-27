Spotify cambia para siempre: ahora también te permite escuchar artículos de revistas de formato largo narrados

Spotify tiene acostumbrados a sus usuarios a recibir importantes cambios cada poco tiempo. Si recientemente la plataforma añadió la verificación de los pódcast creados por humanos para proteger a los creadores, ahora ya permite escuchar artículos de revistas de formato largo narrados.

Así lo ha confirmado la propia compañía en un comunicado en el que confirman que están probando un nuevo formato que se une a la música, podcasts y audiolibros que "amplía el contenido disponible en nuestra plataforma: artículos narrados".

La plataforma ha señalado que, a partir de hoy, más de 650 artículos de revistas de formato largo están disponibles en inglés para aquellos usuarios que cuenten con acceso a los audiolibros.

"Producida por nuestro equipo interno, Spotify Audiobooks, esta colección incluye artículos de publicaciones como Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, Wired, Vanity Fair y Pitchfork", ha indicado Spotify en su comunicado.

Cada uno de los artículos narrados dura menos de dos horas y está disponible dentro del límite mensual de audiolibros aplicado a los usuarios que pagan por el plan Premium, que es de 15 horas de audiolibros mensuales.

Sin embargo, esto no quita que los usuarios de la versión gratuita puedan adquirirlos de forma individual, por 1,99 euros cada uno.

"Con Articles, introducimos el periodismo de formato largo en audio como una extensión natural de la música, los pódcast y los audiolibros que la gente ya busca en Spotify, centrándonos en temas que sabemos que les apasionan", ha declarado Colleen Prendergast , responsable de licencias de Spotify Audiobooks.

Fotomontaje inspirado en Spotify

"Al incorporar contenido de formato más corto, llegamos a las audiencias donde se encuentran para ayudarles a desarrollar buenos hábitos de escucha y, en última instancia, aumentar su interés por los libros con el tiempo", ha añadido Prendergast.

Por su parte, Julian Holguin, director ejecutivo de Rolling Stone, ha asegurado que esta colaboración les permite "estrechar el vínculo entre nuestros lectores y los artistas, historias y reportajes que les interesan, a la vez que les brinda la oportunidad de descubrir nuevos contenidos".

Aunque uno de los objetivos es "llevar nuestras historias a un público aún más amplio". Como ya ocurre al captar audiencias desde los pódcast, los artículos permitirán a los usuarios iniciarse con escuchas más breves y accesibles, lo que puede facilitar el salto a formatos más largos, como los audiolibros.

En los mercados donde ya están disponibles, los artículos en Spotify ofrecen una nueva vía para que los oyentes profundicen en artistas, historias y temas de su interés. La plataforma entiende este formato como una prolongación natural del consumo de audio que ya realizan sus usuarios.

Gracias a sus herramientas de descubrimiento y personalización, medios y revistas asociadas pueden hacer llegar sus contenidos directamente a las audiencias con mayor afinidad.

Desde la incorporación de los audiolibros hace algo más de dos años, Spotify se ha expandido a 22 mercados, ha alcanzado a decenas de millones de nuevos usuarios, ha incrementado el tiempo de escucha un 60% interanual y ha reforzado su apuesta por un sector poco explotado con funciones como Page Match, Recaps o Follow Along.

Por ahora, no hay detalles sobre cuándo se extenderá esta funcionalidad a otras regiones. La novedad llega tras varias actualizaciones centradas en la inteligencia artificial generativa, entre ellas la creación y almacenamiento de pódcast personalizados a partir de documentos de los usuarios mediante agentes de IA, así como las listas de reproducción guiadas (Prompted Playlists), que se generan a partir de instrucciones escritas.