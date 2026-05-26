La app de Google se va a convertir en TikTok: un scroll infinito y personalizado de vídeos para pasar el rato

Durante el pasado Google I/O, la compañía dejó bien claro que ya no está interesada en ofrecer la experiencia tradicional del buscador y que quiere convertirlo en una "app para todo" gracias al poder de la IA.

Ahora, tenemos una nueva pista de por dónde van a ir los tiros con la filtración de una nueva funcionalidad para la app oficial de Google que nos permitirá perder el tiempo y encontrar vídeos interesantes sin necesidad de abrir otra app.

Se trata de una nueva sección titulada simplemente "Vídeos" que aparecerá como una nueva pestaña en la parte inferior de la app oficial de Google para Android y que nos permitirá acceder a una lista infinita de vídeos recomendados.

Por supuesto, hay que aclarar que la página de Google ya cuenta con una pestaña de vídeos que muestra resultados relacionados con la búsqueda que hemos hecho; pero esto es completamente diferente, porque no hará falta buscar nada.

La propia app de Google nos recomendará vídeos a partir de nuestro historial y otros datos sobre nuestros intereses personales; así lo han descubierto en Android Authority, donde han obtenido capturas de pantalla de cómo será esta nueva sección.

La nueva sección de Vídeos en la app de Google Android Authority El Androide Libre

De esta manera, la app de Google pasará de ser 'reactiva' a ser 'proactiva', en el sentido de que no esperará a que el usuario introduzca un término de búsqueda para mostrar contenido que le pueda interesar.

Y esta no es la única indicación de que Google está cambiando. En realidad, en algunos países la compañía ya ha implementado una pestaña de "Imágenes" que funciona de manera parecida, mostrando imágenes que pueden gustarnos sin necesidad de buscar nada.

La nueva sección de "Imágenes" en la app de Google Google El Androide Libre

Al igual que la sección de "Imágenes", la sección de "Vídeos" se basará en nuestros hábitos, intereses y búsquedas recientes para mostrar una lista infinita y personalizada de contenido.

Por supuesto, cabe preguntarse si esta sección tiene sentido, teniendo en cuenta que YouTube ya existe. Sin embargo, hay motivos para pensar que a Google le interesa tener esta sección también en su app.

Por ejemplo, los vídeos que se muestren en la app de Google no serán exclusivamente de YouTube, sino que en teoría también se mostrarán vídeos alojados en otras plataformas, por lo que podría ser incluso mejor que YouTube para encontrar contenido personalizado sin tener cuenta en otras apps.

De esta manera, en la sección de vídeos de Google podríamos ver vídeos de Instagram, TikTok y otras plataformas además de YouTube, convirtiendo a la app de Google en un centro desde el que acceder a todo nuestro contenido favorito.