Reino Unido da una lección a Europa: Meta, Snapchat y Roblox ceden y protegerán más a los menores del acoso sexual

Reino Unido se suma a Brasil y da una lección a Europa en cuanto a la seguridad de las redes sociales. Si el país sudamericano tomó medidas para reforzar la supervisión de estas herramientas, antiguo Estado miembro de la Unión Europea ha logrado que Meta, Snapchat y Roblox cedan y protejan a los menores del acoso sexual.

Tanto Snapchat como Meta y Roblox han anunciado recientemente su compromiso con Ofcom, el regulador británico de seguridad online, de implementar nuevas medidas de seguridad para proteger a los menores.

Entre ellas se encuentran opciones para limitar los contactos con personas desconocidas, controles de chat directos y hasta herramientas de detección de inteligencia artificial (IA).

Unas medidas que se han dado a conocer en respuesta a la carta enviada por Ofcom el pasado mes de marzo a los principales sitios web y aplicaciones que los menores de Reino Unido usan con frecuencia, y a las que también se suman TikTok o YouTube.

En la carta Ofcom exigía a todas estas plataformas que demostraran su compromiso para proteger a los menores en línea y el organismo estableció el 30 de abril como fecha límite para que informaran sobre las medidas a adoptar.

El objetivo de estas medidas tiene como fin que las plataformas protejan a los menores de edad frente a peligros de los extraños en Internet y el contenido dañino.

En concreto, Snap (Snapchat) ha sido una de las compañías que ha planteado cambios más profundos al aceptar todas las recomendaciones de Ofcom.

snapchat

A partir de ahora, la plataforma impedirá por defecto que adultos desconocidos puedan contactar con menores y dejará de sugerir a los jóvenes que amplíen sus círculos de amistad con perfiles que no conocen.

Además, la red social ha prometido implementar sistemas de verificación de edad "altamente eficaces" durante este mismo verano para garantizar que todos los menores de 18 años queden protegidos por este nuevo blindaje técnico.

Por su parte, Meta centrará sus esfuerzos en Instagram, donde ha anunciado una nueva configuración que ocultará por defecto las listas de seguidores y conexiones de los adolescentes.

Asimismo, la matriz de Mark Zuckerberg desplegará herramientas de inteligencia artificial diseñadas específicamente para detectar conversaciones con contenido sexualizado entre adultos y jóvenes en los mensajes directos (DMs), facilitando el reporte automático de cuentas infractoras al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

En cuanto al entorno del videojuego, Roblox ha reforzado el control parental permitiendo a los padres desactivar por completo los servicios de chat directo para los usuarios menores de 16 años. A esto se suma un compromiso histórico: cinco de estas grandes tecnológicas —incluidas las mencionadas— notificarán a Ofcom cualquier cambio significativo en sus algoritmos antes de lanzarlos.