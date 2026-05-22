Golpe a Tebas y los bloqueos de LaLiga: la justicia por fin acepta que las páginas inocentes se están viendo afectadas

Desde que los nuevos bloqueos ordenados por LaLiga se pusieron en marcha, cada fin de semana que hay fútbol en España millones de internautas pierden acceso a sus páginas web y servicios favoritos, incluso si no tienen nada que ver con la piratería.

Pero la organización presidida por Javier Tebas sabía muy bien que ya existía un método para saltarse estos bloqueos: con aplicaciones de VPN, que enrutan el tráfico por servidores privados para proteger la privacidad del usuario y evitar que las operadoras bloqueen el acceso.

El pasado mes de febrero, LaLiga obtuvo una nueva victoria, cuando el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba aprobó medidas cautelares contra dos de los mayores servicios en España, NordVPN y Proton VPN, para que también implementasen bloqueos, y LaLiga pidió penas de multa si no cumplían.

Sin embargo, ahora la situación ha dado un giro de guion que demuestra que la situación está cambiando y que LaLiga ya no tiene todas las de ganar; y es que el mismo juez ahora se ha puesto a favor de las VPN.

En concreto, el Juzgado ha escuchado el alegato de NordVPN, y está de acuerdo en que hay una "disputa técnica genuina" y que estas compañías no deben ser multadas por no bloquear las direcciones IP ordenadas por LaLiga.

El juez ha aceptado el informe pericial que han elaborado los técnicos de NordVPN, en el que se demuestra el gran problema de los bloqueos de direcciones IP: que también afectan a páginas y servicios inocentes.

Esta ya era una preocupación del juez cuando aprobó las primeras medidas contra las compañías, aclarando en su día que la orden sólo se podía ejecutar si no afectaba "en lo más mínimo" al contenido legal.

Por lo tanto, la defensa de NordVPN se ha centrado en que eso es precisamente lo que está pasando, alegando que un bloqueo masivo a nivel de dirección IP "habría dejado sin acceso a miles de sitios web completamente legítimos", poniendo el ejemplo de Cloudflare y otros servicios que han quedado completamente bloqueados durante el último año.

Además, NordVPN ha resaltado otro gran problema de los bloqueos de LaLiga: que para empezar, no son efectivos. Eso es porque las direcciones IP cambian de manera constante, así que la lista de direcciones a bloquear se queda obsoleta en apenas unas horas.

Como resultado, cuando las operadoras y compañías de Internet reciben la lista, bloquean servicios legales que ahora usan la dirección IP del servicio ilegal; en otras palabras, los usuarios piratas no se ven afectados, y sí los usuarios legales.

NordVPN ha evitado cantar el alirón tras esta decisión, aclarando que se trata de sólo una decisión procedural en una etapa preliminar, y no es una sentencia judicial firme basada en los méritos de las pruebas presentadas.

El proceso judicial, por lo tanto, continuará y las compañías tendrán que seguir luchando con LaLiga para demostrar que no pueden ejecutar estos bloqueos sin afectar a buena parte de los internautas españoles por el camino.