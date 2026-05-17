Este ratón para el ordenador cambia las normas: parece un huevo pero quiere salvarte de la cirugía de túnel carpiano

Cuando estamos muchas horas frente a un ordenador usando un ratón convencional es posible que notemos molestias en la muñeca. Suele ser un daño en el túnel carpiano, una consecuencia directa de décadas usando un periférico que, curiosamente, apenas ha cambiado su ergonomía básica desde que Xerox lo ideó en los años 70.

Sí, hemos pasado de la bola a los sensores láser de 20.000 DPI, pero la forma original sigue ahí, obligándonos a forzar una postura que no es natural.

Ahora, una empresa ha decidido que la solución no es refinar el ratón, sino romperlo. Ovo, un dispositivo con una estética que parece sacada de una película de ciencia ficción minimalista, propone una forma de huevo para que el control no dependa de tus dedos, sino del peso muerto de tu mano.

El problema de los ratones actuales es que nos obligan a realizar micro-movimientos constantes con la muñeca y los dedos. Es lo que los expertos llaman tensión estática. Al tener que agarrar el dispositivo para moverlo, los músculos del antebrazo nunca descansan. Incluso los ratones ergonómicos verticales, que mejoraron mucho la posición del radio y el cúbito, siguen dependiendo de que sujetes algo.

El Ovo cambia radicalmente el paradigma. Su diseño curvado y suave no tiene botones en la parte superior, al menos no de la forma tradicional. La idea es que la palma de la mano descanse totalmente sobre su superficie, eliminando la necesidad de pinzar el dispositivo. Es una extensión de tu brazo que se desliza por la mesa.

Un diseño pensado para el descanso real

Ovo tiene una base física sólida. Al tener esa forma de huevo truncado, el peso se distribuye de manera uniforme. No hay puntos de presión localizados, que es lo que acaba causando las inflamaciones en los tendones.

Lo más curioso es cómo interactuamos con él. En lugar de hacer clic con la punta de los dedos, un movimiento que tensa el dorso de la mano, el sistema del Ovo permite que el simple peso del dedo o un ligero balanceo de la mano active las funciones.

Ovo Alvarez del Vayo

Es como si estuviéramos acariciando el dispositivo en lugar de golpearlo. Esta reducción del esfuerzo mecánico es clave para quienes pasan jornadas maratonianas editando vídeo, programando o redactando.

Muchos usuarios intentan paliar sus dolores con alfombrillas que incluyen un reposamuñecas de gel. El problema es que estos accesorios a menudo añaden presión sobre el túnel carpiano al elevar la muñeca de forma artificial. El Ovo busca que no necesites nada más. Su propia altura y curvatura están calculadas para que la muñeca mantenga un ángulo neutro respecto al escritorio.

Es una aproximación similar a la que vemos en los trackballs, pero sin la curva de aprendizaje tan pronunciada que estos requieren. Aquí el movimiento sigue siendo el de desplazar el objeto sobre la mesa, algo que nuestro cerebro tiene interiorizado desde que tocamos nuestro primer ordenador. La diferencia es que aquí el huevo fluye con el movimiento del hombro y el codo, repartiendo la carga de trabajo y liberando a la muñeca de la responsabilidad exclusiva de la precisión.

A nivel técnico, no estamos ante un juguete. Aunque el diseño sea su carta de presentación, el sensor que monta está a la altura de lo que esperaríamos en un entorno profesional. La conectividad inalámbrica es estable y la batería promete semanas de uso, algo vital para que no acabemos odiando el dispositivo por tener que cargarlo cada dos días.

Ovo El Androide Libre

Pero lo realmente interesante es la superficie. Los materiales utilizados buscan un equilibrio entre el agarre necesario para que la mano no resbale y una suavidad que resulte agradable al tacto durante horas. Es un detalle que a menudo se descuida: si el material provoca sudoración o es demasiado frío, la mano acaba tensándose de forma inconsciente. Aquí se nota que ha habido un trabajo de diseño industrial serio detrás.

El mercado de los periféricos está virando hacia la salud. Ya no solo importa cuántas luces RGB tiene tu ratón o si el sensor llega a cifras absurdas de sensibilidad que nadie usa. Ahora importa si dentro de diez años vas a poder seguir usando un teclado sin dolor. En este contexto, propuestas como la del Ovo dejan de ser una curiosidad para convertirse en una necesidad para el profesional moderno.

¿Merece la pena el cambio?

Si eres de los que termina el día con la mano entumecida, la respuesta corta es sí. Pero con matices. Este no es un ratón para gaming competitivo de alta velocidad; es una herramienta de productividad.

España es un país donde pasamos muchísimas horas frente a las pantallas, y la salud laboral digital sigue siendo la gran olvidada. Gastamos miles de euros en el procesador más rápido o en la tarjeta gráfica de última hornada, pero racaneamos en lo que realmente toca nuestro cuerpo: el teclado, la silla y el ratón.

Ovo viene a recordarnos que la mejor tecnología es aquella que no solo funciona bien, sino que te cuida mientras la usas.