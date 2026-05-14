Xiaomi lo ha vuelto a hacer: el nuevo Redmi Watch 6 llega a España y puedes hacer pagos con la muñeca

A la hora de elegir un reloj inteligente barato, ya tenemos muchas opciones en España, pero pocas que sean realmente completas. En ese sentido, el lanzamiento del Redmi Watch 6 puede ser uno de los más importantes del año.

Estamos ante la nueva generación de uno de los mejores relojes inteligentes en lo que respecta a la relación calidad/precio, que trae importantes mejoras en el diseño y el hardware respecto al modelo anterior.

Tal vez la novedad más evidente a simple vista se encuentra en su nuevo diseño plano y fino, algo que normalmente no solemos ver en este rango de precios, gracias a su chasis de aleación de aluminio que ha permitido crear un cuerpo de apenas 9,9 mm.

Eso supone que el Redmi Watch 6 es 1,4 mm más delgado que la generación anterior, un salto sorprendente de un año a otro. Pese a eso, Xiaomi ha mejorado la dureza Vickers en un 20% y el límite elástico en un 40% para que no tengamos miedo de llevarlo encima en todo tipo de situaciones.

Pese a la reducción en tamaño y grosor, este reloj mejora a su predecesor en muchos aspectos, empezando por la pantalla, que ahora tiene un brillo de 2.000 nits manteniendo aspectos cruciales como la frecuencia de refresco de 60 Hz.

Sigue siendo un panel AMOLED de 2,07 pulgadas, lo que permite alcanzar una relación de pantalla-cuerpo del 82% gracias a sus biseles simétricos de apenas 2 mm.

Redmi Watch 6 Xiaomi El Androide Libre

Además de los bordes planos, una novedad importante en el diseño del Redmi Watch 6 se encuentra en el nuevo botón lateral que se suma a la corona para mejorar el control de la interfaz, al permitirnos acceder a nuevas funciones; por ejemplo, si pulsamos el botón 3 veces el dispositivo llamará a nuestro contacto de emergencia.

Otra cosa que el Redmi Watch 5 no tenía es la pantalla siempre activa, que ahora nos permite ver la hora incluso si está apagada gracias a nuevas esferas que aprovechan la tecnología AMOLED para gastar la menor cantidad de batería posible.

Gracias a eso, la duración de la batería no ha cambiado, y Xiaomi sigue prometiendo que es capaz de alcanzar hasta 24 días con una carga, aunque obviamente eso solo es posible en determinadas circunstancias y con un uso ligero.

Aunque el modelo anterior ya tenía posicionamiento GNSS para registrar nuestros movimientos sin necesidad de llevar el smartphone encima, en este Redmi Watch 6 se ha mejorado con una antena doble L1 que permite al sistema seleccionar la antena con la señal más estable en cada momento.

Sumado a esto, los algoritmos de entrenamiento han sido mejorados para un registro avanzado, además de unos nuevos sensores que permiten un monitoreo de frecuencia cardíaca más preciso y que se puede activar para todo el día con alertas de frecuencia cardíaca anormal.

El Redmi Watch 6 está basado en HyperOS 3, y por lo tanto, se integra perfectamente con la plataforma de Xiaomi. Por ejemplo, nos permite gestionar todos nuestros dispositivos inteligentes de Xiaomi directamente en el reloj, como el aire acondicionado o las luces.

El Redmi Watch 6 ya está disponible en España por 119,99 euros con tres colores de correa: negro, gris y el nuevo azul glaciar.