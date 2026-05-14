Qué son los Instants de Instagram: la nueva manera de compartir fotos auténticas, sin filtros ni ediciones

Las redes sociales siguen evolucionando, pasando de publicaciones perennes que siempre están disponibles para todo el mundo, a contenido efímero diseñado para ser visto en el momento y con una cierta exclusividad, una tendencia que inició BeReal.

Ahora, Instagram ha renovado su apuesta por su versión de este tipo de publicaciones, con Instants, que ahora ha ganado importancia en la app de Instagram, además de recibir una app completamente independiente que se podrá descargar por separado. En realidad, estas instantáneas fueron presentadas originalmente el año pasado, pero ahora han ganado más importancia dentro de Instagram.

Eso dice mucho de la visión de Meta por el contenido efímero y de la importancia que puede tener para el futuro de Instagram, que, recordemos, ya cuenta con las Stories (sólo disponibles durante 24 horas) como una de sus funciones más populares.

La gran diferencia de las Stories respecto a las Instants es que estas últimas sólo son visibles una vez para cada usuario, y que están limitadas a fotografías, al menos por el momento.

Según ha explicado Instagram, la idea es hacer más fácil "compartir el momento" con nuestros amigos, con fotografías "más casuales" y de nuestro día a día en vez del contenido más preparado y programado como las publicaciones normales de la app.

En Instants no hay reglas concretas de lo que podemos compartir, ya que el objetivo es que simplemente hagamos la foto y la compartamos de manera rápida con todos nuestros contactos, sin darle más importancia de la que necesita.

Instants de Instagram Instagram El Androide Libre

Es un tipo de contenido que intenta conectar especialmente con los más jóvenes, como una manera de mantener el contacto con sus amigos sin necesidad de hacer algo más especial que una foto.

De hecho, a diferencia del resto de la app, las Instants no se pueden editar, tienes que compartir justo lo que has fotografiado, para ofrecer un aspecto más natural de tu vida diaria; y por supuesto, no puedes usar filtros, ya sea de belleza o de otro tipo. Al menos, si no nos gusta la foto, podemos pulsar en "Deshacer" justo cuando se publique para que nadie más la vea.

La nueva app de Instants de Instagram Instagram El Androide Libre

Las fotos que compartimos en Instants son efímeras para quienes las ven, pero se guardan en un archivo privado durante un año como máximo, lo que permite volver a compartirlas en forma de resúmenes, como por ejemplo, nuestras fotos favoritas de la semana.

Para usar Instants, lo único que tenemos que hacer es abrir la app de Instagram y encontraremos una pila de fotos en miniatura en la esquina inferior derecha; al pulsar veremos las fotos publicadas por nuestros amigos y podremos publicar las nuestras.

A diferencia de las historias de Instagram, primero tenemos que introducir el texto y a continuación podemos hacer la fotografía, además de elegir quién puede verla, ya sea nuestros amigos o seguidores, que podrán reaccionar, responder y compartirla.

Instants tiene las mismas funciones de seguridad y privacidad que el resto de publicaciones de Instagram, incluyendo las de bloquear, silenciar y restringir, por lo que un usuario bloqueado no podrá ver las fotos que publicamos, por ejemplo, y no es posible hacer capturas de pantalla para guardarlas más tiempo.

Instants está disponible a partir de ahora en la app de Instagram para todo el mundo; además, Instants también se ha lanzado como su propia app independiente, aunque por el momento, únicamente para el iPhone y solo en algunos países.