Samsung sigue con sus planes: no ha renunciado todavía a un nuevo modelo Galaxy Z TriFold, su popular móvil triple plegable

El Samsung Galaxy Z TriFold ha sido uno de los teléfonos móviles más innovadores de los últimos años. Un smartphone triple plegable que la firma coreana retiró del mercado tres meses después de su lanzamiento, pero que tendrá un nuevo modelo.

El pasado mes de marzo ya salió a la luz que Samsung estaría preparando un nuevo modelo Galaxy Z TriFold, al que por el momento la compañía coreana no ha renunciado, según una nueva filtración.

Una nueva filtración de patentes, de la que se hace eco @xleaks7, un conocido filtrador de X (red social conocida antiguamente como Twitter), revela que Samsung continúa explorando una continuación de su móvil plegable, y con interesantes novedades.

Además de su pantalla plegable, el nuevo Samsung Galaxy Z TriFold apunta a un diseño con un compartimento para el lápiz óptico S Pen integrado directamente en una de las bisagras.

La publicación en la popular red social viene acompañada de una imagen del concepto del futuro teléfono triple plegable de la compañía coreana y en ella se aprecia una pantalla plegable que se divide mediante dos bisagras, al igual que su predecesor.

New Samsung Galaxy Z Trifold 2 with S Pen pocket in a hinge



More details: https://t.co/JphY3Qnm4I (patent-based)



Enjoy! pic.twitter.com/T1H44O1dSC — xleaks7 (David Kowalski) (@xleaks7) May 11, 2026

Uno de los elementos más llamativos del concepto es la incorporación de un lápiz óptico similar al S Pen, que se alojaría de forma vertical en la zona de la bisagra.

No obstante, el filtrador aclara que se trata de un diseño conceptual basado en patentes del supuesto Galaxy Z TriFold 2, por lo que no debe interpretarse como un producto final ni como un lanzamiento inminente.

Aun así, los grandes dispositivos plegables de Samsung encajan especialmente bien con el uso de stylus, sobre todo cuando se despliegan y funcionan como pequeñas tabletas.

Hasta ahora, el principal inconveniente ha sido la falta de un sistema de almacenamiento integrado, ya que la gama Galaxy Z Fold nunca ha incluido un compartimento específico para el S Pen, obligando a recurrir a fundas o a accesorios externos.

Aprovechar la bisagra como espacio para guardar el lápiz sería una solución creativa, siempre que no afecte a aspectos clave como la resistencia, el grosor del dispositivo o la fiabilidad del mecanismo de plegado.

Esta idea también encaja con la evolución que Samsung parece estar considerando para su próxima generación de dispositivos trípticos. El primer Galaxy Z TriFold demostró la viabilidad del concepto, aunque dejó margen de mejora, especialmente en la compatibilidad con el S Pen.

Integrar el stylus en la bisagra no solo resolvería esa carencia, sino que además aportaría un enfoque diferenciador frente a otros modelos, aprovechando mejor la complejidad estructural de este tipo de dispositivos.