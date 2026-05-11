Samsung prepara una gran revolución: estaría probando una pantalla holográfica para móviles, según una filtración

Samsung está trabajando en sus nuevos dispositivos y tecnologías, desde un nuevo formato de móvil plegable hasta nuevos paneles OLED que dan un gran salto en color y salud. Ahora, una filtración señala que la firma trabajaría en un sistema de pantalla holográfica para móviles.

Según informa Schrödinger, un filtrador conocido en X (red social antiguamente conocida como Twitter) como 'phonefuturist', la compañía coreana estaría investigando internamente un nuevo sistema de pantalla holográfica, cuyo nombre en clave es MH1 o simplemente H1.

La idea es que esta nueva y misteriosa pantalla forme parte de un nuevo teléfono inteligente y, al parecer, Apple sería uno de los posibles clientes, según el analista.

De acuerdo con la filtración, el sistema de pantalla integraría una capa holográfica nanoestructurada junto con tecnologías de seguimiento ocular y direccionamiento de haces de luz para generar una experiencia tridimensional sin necesidad de gafas.

Esta combinación permitiría proyectar imágenes con profundidad directamente sobre el panel.

Según las informaciones disponibles, el sistema mantendría la resolución completa en el uso convencional en 2D, un aspecto clave si se tiene en cuenta que los anteriores intentos de 3D sin gafas solían implicar pérdidas notables en la calidad de imagen.

Precisamente, este equilibrio entre efecto tridimensional y nitidez sigue siendo uno de los principales retos técnicos, según el analista.

Samsung is reportedly moving its 3D Plate tech to mobile with the MH1 (H1) display. Forget 2D we’re talking glasses-free holographic depth & spatial AI avatars floating above the glass. More info will be shared on Schrödinger Intel soon... pic.twitter.com/mUysO0Wbv5 — Schrödinger (@phonefuturist) May 6, 2026

Cabe recordar que el sector ya ha explorado este tipo de tecnologías en el pasado, aunque con resultados desiguales. Dispositivos como la Nintendo 3DS lograban generar sensación de profundidad, pero dependían de un ángulo de visión muy concreto y el efecto se degradaba fácilmente con ligeros movimientos.

En este contexto, la propuesta de Samsung, basada en el direccionamiento preciso de la luz hacia los ojos del usuario, busca superar estas limitaciones y ofrecer una experiencia más estable.

No obstante, el desarrollo aún se encuentra en una fase temprana de investigación. Las propias filtraciones apuntan a que su llegada al mercado no sería inminente, siempre y cuando la tecnología consiga avanzar hasta una producción viable a gran escala.

Aun así, Samsung Display parte con ventaja gracias a su historial en la adopción de innovaciones en pantallas, como los paneles OLED plegables.

La compañía también ha experimentado previamente con soluciones 3D sin gafas y pantallas espaciales, y recientemente ha incorporado control del ángulo de visión a nivel de hardware en el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Si iniciativas como MH1 terminan materializándose, podrían impulsar nuevas formas de interacción en smartphones, desde interfaces tridimensionales hasta experiencias de juego más inmersivas, además de facilitar una integración más natural con ecosistemas de realidad mixta.