El invento que jubila a tu vieja mirilla: viene con resolución 4K y reconocimiento facial por IA para saber quién llama a tu casa

La puerta de entrada ha dejado de ser un simple tablero de madera para convertirse en el primer bastión de la seguridad inteligente. En un mercado donde la domótica busca soluciones cada vez más integradas y sencillas, EZVIZ ha dado un golpe sobre la mesa con el lanzamiento de la mirilla inteligente EZVIZ EP4.

La nueva EZVIZ EP4 no es solo una cámara; es la evolución definitiva de la mirilla convencional, ahora dotada de resolución 4K y un cerebro impulsado por inteligencia artificial (IA).

Este dispositivo nace para resolver una de las grandes limitaciones de las mirillas digitales de primera generación: la calidad de imagen y la saturación de alertas innecesarias.

Con la EP4, la compañía china busca ofrecer una experiencia de control total, tanto si estamos dentro del hogar como si nos encontramos al otro lado del mundo.

La principal carta de presentación de la EZVIZ EP4 es su resolución Ultra HD 4K. En seguridad, el detalle es fundamental; no es lo mismo ver una silueta que poder identificar claramente el rostro de un repartidor o la matrícula de un coche a lo lejos.

Gracias a su campo de visión de 155 grados, la cámara ofrece una panorámica completa de lo que sucede en el rellano o la entrada, minimizando los puntos ciegos.

Además, la integración de las tecnologías WDR (Amplio Rango Dinámico) y la corrección de distorsión (LDC) garantizan que la imagen sea realista.

La mirilla digital EZVIZ EP4. EZVIZ El Androide Libre

La primera permite ver con claridad incluso cuando hay fuertes contrastes de luz (como un sol directo a espaldas del visitante), mientras que la segunda elimina ese molesto "efecto ojo de pez" que suele deformar las esquinas en los objetivos de gran angular.

En el interior, la experiencia se completa con una pantalla táctil a color de 5,5 pulgadas. Este panel permite a niños o personas mayores visualizar quién llama con total nitidez sin necesidad de usar un smartphone, proporcionando una capa extra de accesibilidad y comodidad en el día a día.

Donde la EZVIZ EP4 realmente se diferencia es en su capacidad de procesamiento. Gracias a un algoritmo de IA avanzado, la mirilla es capaz de realizar reconocimiento facial de rostros familiares.

El usuario puede registrar a los miembros de su hogar o visitas frecuentes para que, en lugar de recibir una notificación genérica de "movimiento detectado", el sistema avise específicamente de que "un familiar ha llegado a casa".

Esta gestión inteligente se apoya en un sensor PIR (infrarrojo pasivo) con sensibilidad ajustable. Esto es clave para evitar las molestas "falsas alarmas" provocadas por cambios de luz o pequeños animales, centrando las notificaciones exclusivamente en la presencia humana.

Además, para quienes viven en bloques de pisos, permite configurar hasta 4 zonas de privacidad, bloqueando áreas específicas que no queremos grabar para cumplir con la normativa de protección de datos.

Uno de los miedos habituales al instalar domótica es la necesidad de cables. La EP4 elimina esta barrera al ser un dispositivo completamente inalámbrico.

Su diseño es compatible con puertas estándar (orificios de 14 a 50 mm), permitiendo sustituir la mirilla de toda la vida en apenas unos minutos sin necesidad de obras.

La mirilla digital EZVIZ EP4. EZVIZ El Androide Libre

Para alimentar todo este ecosistema, integra una batería recargable de 7.100 mAh, una de las más capaces del mercado, que promete una autonomía prolongada para que el usuario se olvide de pasar por el enchufe durante meses.

En cuanto al almacenamiento, EZVIZ mantiene su filosofía de flexibilidad: es posible guardar los clips de vídeo de forma local en una tarjeta microSD de hasta 512 GB o utilizar su servicio cifrado en la nube CloudPlay.

La EZVIZ EP4 ya está disponible en España. Se puede adquirir en acabados dorado y plateado para mimetizarse con la estética de cualquier puerta. Su precio de salida es de 199 euros, y puede encontrarse tanto en tiendas físicas como Leroy Merlin como en plataformas online al estilo de Amazon.