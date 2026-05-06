Google cambia las normas: la búsqueda con IA mete más enlaces para responder a las quejas de usuarios y webs

Desde el primer momento en el que Google anunció el lanzamiento del Modo IA en España, los propietarios de los medios de comunicación, páginas web y los propios usuarios se dieron cuenta de un problema obvio: las visitas iban a caer en picado.

El problema es que, si la inteligencia artificial es capaz de responder a todas las dudas del usuario sacando la información directamente de las páginas web, ¿qué motivación puede tener el usuario para visitar las páginas en cuestión?

El efecto del lanzamiento del Modo IA y de Gemini ha sido desastroso para muchas páginas web, que han visto como su audiencia ha desaparecido de la noche a la mañana; inicialmente, Google hizo como que no se había dado cuenta, pero ahora intenta corregir la situación.

Y es que la única explicación que tienen las últimas novedades anunciadas por Google es que la compañía por fin es consciente del efecto negativo que ha tenido el Modo IA en la búsqueda, porque se centran en recuperar los enlaces.

Para empezar, a partir de ahora los usuarios empezarán a ver sugerencias de dónde ir a continuación al final de muchas respuestas generadas por IA. Esta nueva sección incluirá una lista de enlaces a sitios relacionados con el tema de la conversación.

Nueva sección con enlaces en el Modo IA de Google Google El Androide Libre

El Modo IA enlazará a "artículos únicos o análisis en profundidad" sobre diferentes aspectos del tema, lo que puede ayudarnos a expandir nuestros conocimientos o explorar sobre la temática en cuestión.

Google pone como ejemplo que hayamos preguntado sobre espacios verdes en ciudades; en ese caso, se mostrarán enlaces a artículos sobre el parque High Line de Nueva York o a estudios sobre cómo la restauración de arroyos en Seúl.

Las suscripciones de Google están ganando mucha importancia en la personalización de los resultados, porque son una manera sencilla de dar más importancia en los resultados de búsqueda a los medios de comunicación como EL ESPAÑOL que prefiramos.

Ahora, las suscripciones también tendrán importancia en el Modo IA y las Vistas Creadas con IA, porque los medios a los que nos hayamos suscrito aparecerán destacados en las respuestas.

Google afirma que, en las primeras pruebas, observó que los usuarios eran mucho más propensos a hacer clic en enlaces que estaban etiquetados como sus suscripciones, por lo que puede ser una manera de recuperar las visitas.De la misma manera, ahora las respuestas generadas por la IA tendrán más enlaces introducidos de manera directa en el texto, en vez de tener que buscarlos en una sección inferior como hasta ahora.

Enlaces mejorados en el Modo IA de Google Google El Androide Libre

Al pasar el cursor por uno de estos enlaces, ahora se mostrará una vista previa rápida del sitio web, con información como el nombre o título de la página para que nos hagamos una mejor idea de cómo es y nos "ayude a hacer clic". Eso es porque, según Google, los usuarios pueden dudar al hacer clic en enlaces si no saben exactamente a dónde les va a llevar.

Por último, no es solo cuestión de enlaces. Google también ha anunciado que las respuestas generadas por IA incluirán citas de creadores y usuarios para ofrecer más contexto, incluyendo respuestas de Reddit.