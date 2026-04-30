Google Fotos cambia para siempre: ahora trabaja con las imágenes de la galería del móvil para crear un armario-probador
Motorola y Google se unen para crear nuevas funciones de la conocida herramienta de fotos para ofrecer experiencias Android más intuitivas.
Motorola ha presentado hasta 9 móviles que llegan a España con precios entre 249 y 1.399 euros, además de una importante novedad que va a cambiar a Google Fotos para siempre.
El fabricante de smartphones y el gigante tecnológico avanzan en su colaboración para ofrecer experiencias Android que resulten más intuitivas, con nuevas funciones de Google Fotos: ahora trabaja con las imágenes de la galería del móvil para crear un armario-probador.
En un comunicado de prensa, Motorola ha señalado que las nuevas funciones de Google Fotos están ideadas para ayudar a los usuarios a organizar, redescubrir e interactuar con su contenido de formas más significativas.
Tomando como punto de partida Google Fotos como galería predeterminada en los dispositivos Motorola, las recientes actualizaciones presentan nuevas maneras de gestionar las bibliotecas de imágenes, integrando organización basada en IA con contenido diario adaptado a cada usuario.
Una de las novedades más destacadas es la función wardrobe de Google Fotos, pensada para ayudar a los usuarios a catalogar ropa y complementos directamente desde su galería.
La herramienta se apoya en inteligencia artificial (IA) para detectar prendas dentro de las fotos almacenadas y generar imágenes limpias y recortadas, construyendo así un armario virtual bien organizado.
Desde ahí, los usuarios pueden combinar prendas con facilidad, explorar diferentes estilos y compartir looks con su entorno, todo sin salir de Google Fotos.
La función, que llegará a varios dispositivos Android en los próximos meses, también permite guardar los conjuntos preferidos, lo que simplifica la planificación de outfits para el día a día, la preparación de maletas o la organización antes de un evento.
Por su parte, Motorola también refuerza su capa de software con Daily Drops, un feed de contenido personalizado que se renueva dos veces al día con información relevante para cada usuario.
Mientras que noticias de actualidad, previsión del tiempo y un resumen de la agenda diaria se reúnen en un mismo espacio, pensado para ofrecer lo esencial de un solo vistazo.
Daily Drops ya está en proceso de implementación en dispositivos Motorola seleccionados en Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia, y llegará a la nueva familia razr 70 poco después de su lanzamiento, según la compañía.
Como novedad, Google Fotos Memories se incorpora por primera vez a esta experiencia, dando a los usuarios la posibilidad de redescubrir recuerdos y momentos especiales de su galería como parte de su rutina diaria, añadiendo un toque más íntimo y personal a la interacción con el dispositivo.