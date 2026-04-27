Spotify se fija en Apple: la nueva sección de Fitness puede ser justo lo que estábamos esperando para hacer ejercicio

Aunque originalmente nació como una app de streaming de música, con el tiempo Spotify se ha ido expandiendo a más sectores, con la intención de diversificar su producto y hacerlo más competitivo en un mercado cada vez más duro.

Así se explica la última decisión de la compañía de incluir una nueva sección de fitness en la app de Spotify, desde la que podremos acceder a todo tipo de contenido y ayudas para empezar a hacer ejercicio o mantener nuestra rutina.

Para ello, Spotify se ha aliado con el fabricante de equipamiento Peloton, además de con una serie de creadores de contenido centrados en el bienestar para que publiquen vídeos y música dedicada al fitness.

La nueva sección ha sido lanzada en España además de en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Austria, Canadá, México y Suecia, y está disponible tanto para los usuarios con suscripción Premium como los que tienen cuenta gratuita.

Para entrar en la nueva sección, solo es necesario introducir "fitness" en el buscador; la nueva sección también está disponible en la página de Buscar, en "Explorar todo" junto con el acceso a la música, los podcasts, y los eventos en directo.

Nueva sección de fitness de Spotify Spotify El Androide Libre

De manera adicional, los usuarios Premium tienen acceso a más contenido, con más de 1.400 clases sin publicidad y bajo demanda, que han sido obtenidas gracias a la mencionada alianza con Peloton.

Estas sesiones están dirigidas por instructores reconocidos de la firma neoyorquina, como Rebecca Kennedy, Ally Love y Rad Lopez.

Aunque la mayor parte de las 1.400 clases de Fitness están en inglés, también se ha empezado a incluir más contenido en español y alemán, según la compañía. Las clases se pueden descargar para verlas sin conexión a Internet.

La oferta inicial de clases se centra en disciplinas que no requieren de equipamiento pesado adicional, cubriendo áreas como fuerza, cardio en suelo, yoga, pilates, barra, estiramientos, meditación y sesiones guiadas para correr o caminar al aire libre.

Sin embargo, llama la atención no encontrarnos con clases de ciclismo de Peloton, que son famosas en el mundo del fitness. Todo indica que esto se ha hecho a propósito para no requerir de la compra de una bicicleta estática o hardware específico.

Aunque estas clases son exclusivas de suscripciones de pago, Spotify no ha dejado de lado a los usuarios de la versión gratuita. Todos los perfiles podrán acceder a contenidos de creadores de bienestar y fitness independientes.