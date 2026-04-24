Ya es oficial: OpenAI lanza GPT-5.5, su IA diseñada para manejar tareas complejas con una mínima supervisión

OpenAI acaba de sacudir de nuevo los cimientos de la industria tecnológica. Tras presentar ChatGPT Images 2.0, que permite a la inteligencia artificial (IA) crear imágenes ultrarrealistas, la compañía ha presentado GPT-5.5, su modelo más potente y capaz hasta la fecha.

La empresa liderada por Sam Altman ha anunciado el lanzamiento de GPT-5.5, su inteligencia artificial capaz de resolver tareas complejas con plena autonomía, marcando un antes y un después en la productividad profesional.

La gran promesa de GPT-5.5 radica en su capacidad de razonamiento y planificación. A diferencia de sus predecesores, que a menudo requerían una guía paso a paso por parte del usuario, este modelo entiende la intención global de un proyecto.

Es decir, si le entregas una tarea desordenada y con múltiples aristas, el modelo no se bloquea: planifica la estrategia, selecciona las herramientas necesarias, revisa su propio progreso y toma decisiones autónomas cuando se encuentra con ambigüedades.

Para los desarrolladores, GPT-5.5 es, sencillamente, un "monstruo". Las cifras publicadas por OpenAI son demoledoras: el modelo ha alcanzado un 82,7% en Terminal-Bench 2.0, una prueba que mide flujos de trabajo en línea de comandos.

Pero donde realmente brilla es en el mundo real: en SWE-Bench Pro, que evalúa la resolución de problemas reales en GitHub, llega al 58,6%.

Aunque lo más impresionante es su comprensión profunda de los sistemas: ingenieros que han tenido acceso temprano informan que la IA ya no solo escribe líneas de código, sino que entiende la arquitectura completa.

Introducing GPT-5.5



A new class of intelligence for real work and powering agents, built to understand complex goals, use tools, check its work, and carry more tasks through to completion. It marks a new way of getting computer work done.



Now available in ChatGPT and Codex. pic.twitter.com/rPLTk99ZH5 — OpenAI (@OpenAI) April 23, 2026

GPT-5.5 es capaz de rastrear el origen de un error en un sistema complejo, predecir qué otras partes se verán afectadas por un cambio y proponer rediseños estructurales.

En un caso documentado, la IA rediseñó un sistema de comentarios colaborativos entregando una pila de 12 archivos de cambios prácticamente perfecta.

OpenAI ha confirmado que GPT-5.5 es más caro que GPT-5.4. Sin embargo, la compañía utiliza un argumento técnico para calmar a los inversores: la eficiencia de tokens.

Gracias a su mejorada capacidad de comprensión, el modelo necesita "leer" y "escribir" menos para llegar al mismo resultado, lo que podría compensar la factura final para la mayoría de los usuarios empresariales.

Para quienes buscan velocidad extrema, se ha introducido el Modo Fast en Codex, que genera respuestas un 50% más rápido, aunque a un coste que duplica la tarifa estándar.

Además, el modelo cuenta ahora con una ventana de contexto de 400.000 tokens, lo que le permite "leer" libros enteros o bases de código masivas de una sola vez sin perder el hilo.

GPT-5.5 ya está disponible desde hoy para usuarios de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise.

Eso sí, la firma lo ha clasificado con un nivel de riesgo "Alto" en ciberseguridad, ya que es tan hábil encontrando vulnerabilidades y explotándolas que OpenAI ha tenido que desplegar clasificadores de seguridad mucho más estrictos para evitar usos malintencionados.