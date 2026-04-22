YouTube cambia las normas: amplía sus herramientas contra los 'deepfakes' para proteger la imagen de las figuras públicas

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo las reglas del contenido digital en YouTube. Por un lado, la plataforma ha comenzado a permitir que los creadores generen avatares que se vean y suenen como ellos mismos gracias a la IA. Pero, en paralelo, también se enfrenta a su cara más preocupante: el uso indebido de la imagen personal mediante deepfakes.

Ante este creciente riesgo, YouTube ha decidido reforzar sus herramientas de protección. La plataforma ha anunciado la ampliación de su sistema de detección de uso indebido de imagen, una función diseñada para identificar contenidos generados por inteligencia artificial que imiten el rostro o la voz de individuos sin su consentimiento.

Según ha informado la compañía en su blog oficial, esta herramienta —conocida como sistema de detección de parecidos— estará ahora disponible para profesionales de la industria del entretenimiento.

"Estamos ampliando nuestra tecnología de detección de parecidos a la industria del entretenimiento: agencias de talentos, empresas de representación y las celebridades a las que representan", se puede leer en el comunicado.

Un movimiento que podría marcar un antes y un después en la lucha contra los deepfakes dentro de la plataforma.

YouTube

El funcionamiento de esta tecnología guarda similitudes con el conocido sistema Content ID de YouTube, que detecta automáticamente contenido protegido por derechos de autor.

En esta ocasión, el sistema analiza vídeos en busca de contenido generado por IA que reproduzca la imagen o voz de un usuario registrado. Si se detecta un uso no autorizado, el afectado puede solicitar su retirada.

"Con el apoyo de destacadas agencias de talentos y empresas de representación, hemos trabajado para perfeccionar la detección de parecidos y así beneficiar al máximo a los artistas. Nos complace anunciar que ahora las celebridades y los artistas pueden acceder a esta herramienta, independientemente de si tienen o no un canal de YouTube.", señala YouTube.

Esta iniciativa no es completamente nueva. YouTube presentó esta herramienta por primera vez en 2024, inicialmente para un grupo limitado de usuarios.

Posteriormente, a principios de 2026, su acceso se amplió a perfiles especialmente sensibles como funcionarios gubernamentales, periodistas y candidatos políticos, colectivos particularmente expuestos a campañas de desinformación.

La expansión hacia la industria del entretenimiento responde a la creciente preocupación por el impacto de los deepfakes en la reputación y los derechos de imagen de figuras públicas. Con esta medida, YouTube busca posicionarse como una plataforma más segura frente a los desafíos éticos y legales que plantea la inteligencia artificial.