Los conductores jóvenes ya no sólo se distraen con las pantallas táctiles de los coches: "están grabando TikToks"

Mientras algunos fabricantes están dando marcha atrás en su implementación de pantallas táctiles en los coches, y organizaciones como EuroNCAP empiezan a atajar sus problemas, algunos conductores están descubriendo nuevas maneras de distraerse al volante.

En concreto, una tendencia reciente entre los más jóvenes consiste no sólo en usar el móvil mientras conducen, sino incluso ponerse a grabar vídeos cortos para compartirlos en redes sociales como TikTok o hacer emisiones en directo en plataformas como Twitch, Kick o YouTube.

Ya se han dado varios casos virales de 'streamers' que tienen accidentes brutales por usar el móvil para conectar con su audiencia, y lejos de ser un ejemplo de lo que no hay que hacer, cada vez más jóvenes lo toman como un desafío a imitar.

Por supuesto, la mayoría de los países ya tienen duras leyes contra el uso de smartphones en el coche, que provienen de los primeros teléfonos móviles y el 'texting', el envío de mensajes mientras se conducía. Pero esta práctica ha evolucionado, y los expertos advierten que las leyes no lo han hecho.

Charlie Klauer, profesora asociada a Virginia Tech, explicó en una entrevista a The Guardian que existe una "progresión desde 'texting' y navegar con el móvil, a ver vídeos, con Instagram, Snapchat, TikTok y un amplio rango de cosas".

El diseño adictivo de estas plataformas juega un papel importante, ya que en muchas ocasiones los conductores cogen el móvil "sólo para ver un vídeo más" en situaciones como atascos, pero terminan

El consumo de contenido no es el único problema, ya que "están grabando TikToks" mientras conducen. Algunos conductores incluso han encontrado métodos para distraerse al volante sin que sea necesariamente ilegal.

Por ejemplo, los expertos han revelado que muchos conductores jóvenes están "desbloqueando" las pantallas táctiles de sus coches para reproducir vídeos, algo que normalmente está limitado por los fabricantes.

Incluso plataformas como Android Auto tienen una limitación para ejecutar apps capaces de reproducir vídeo, como YouTube o TikTok, aunque están ganando la capacidad de detectar si el coche está en movimiento y permitir la reproducción si está parado.

Un informe de la Comisión Europea ha revelado que casi 1 de cada 3 conductores admite haber usado el móvil en la mano para hablar, y 1 de cada 4 para mirar mensajes o redes sociales mientras conduce.

Lo interesante es la asociación entre el uso del móvil y la pantalla táctil. El mismo informe destaca que los jóvenes son más propensos a usar el móvil conduciendo, lo que encaja con la popularidad de TikTok en esta demografía, además de la práctica para modificar las pantallas táctiles para ver vídeos.