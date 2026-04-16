Esta es la increíble opción de los iPhone que deberían tener todos los Android: "Deja las fotos tal como las quería"

La competencia entre los móviles Android y los iPhone lleva años dando bastante que hablar en España.

Cada año es fácil ver funciones que han llegado a los iPhone y que ya estaban en Android y viceversa, puesto que los fabricantes también se suelen inspirar en Apple para el diseño o para algunas características de los móviles.

Esta imitación es algo muy positivo para los usuarios, puesto que se suelen copiar las virtudes, no los defectos, y esto hace que cada vez haya mejores móviles.

Con la salida de los iPhone 17 ya hemos visto algunas cosas que acabarán llegando a Android, como la apuesta de más marcas por lanzar un smartphone ultradelgado. Aunque hay que decir que Samsung ya contaba con una alternativa así antes del lanzamiento del iPhone Air, que es el Galaxy S25 Edge.

Sin embargo, probando el nuevo iPhone 17 Pro hemos visto una característica que podría ser de gran utilidad en los móviles Android, especialmente para aquellas personas aficionadas a la fotografía.

Estilos fotográficos del iPhone Jacinto Araque

Este año el apartado fotográfico del iPhone no es el mejor del mercado, y marcas Android como vivo u OPPO han tomado la delantera en ese sentido.

Sin embargo, la aplicación de iOS para la cámara sigue siendo una gran alternativa, y cuenta con opciones de lo más interesantes. En este caso, nos referimos concretamente a la posibilidad de seleccionar el estilo de procesado que ofrecen los móviles de Apple.

Cuando se toma una fotografía en el móvil, se puede elegir que esta aparezca en la galería en formato RAW, es decir, sin procesar y conservando toda la información de la imagen, o bien en JPG, que es lo más habitual.

De esta última forma, es el móvil quien se encarga de procesar la imagen, eligiendo y editando los valores de la fotografía.

Los gustos en este sentido son algo muy personal. Samsung, por ejemplo, suele saturar los colores de sus imágenes para que sean más vistosos, y es algo que puede gustar o no gustar en función de la persona a la que se le pregunte.

Apple ofrece en los ajustes la posibilidad a los usuarios de que cada uno elija el estilo de procesado que quiere, y es algo que se puede cambiar muy fácilmente en función de la situación.

En Android, la mayoría de fabricantes ofrece algunos filtros que, si bien pueden ayudar a que las fotografías queden más vistosas, son bastante más intrusivos.

Esto hace que en muchas ocasiones se obtengan resultados demasiado artificiales, y es por eso que de cara al futuro sería buena opción incluir una opción similar a la de Apple.

Al elegir diferentes estilos los resultados pueden variar en algunos aspectos, pero es cierto que da la sensación de que se elija el que se elija, el resultado es casi igual de natural, aunque con algunos matices más sutiles.

En vista del gran avance que han hecho los móviles Android en lo referente a fotografía, sería una opción muy bien recibida, aunque algunos fabricantes ya integran estilos similares.