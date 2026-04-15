La justicia española cambia las normas: bloqueos de Internet todos los días de la semana, no sólo cuando haya fútbol

Desde febrero de 2025, todos los fines de semana que hay fútbol en España hay problemas de Internet, provocados por los bloqueos ordenados por LaLiga contra los servicios de IPTV piratas, que terminan también afectando a infinidad de servicios legítimos e inocentes.

Lejos de mejorar, la situación va a empeorar a partir de ahora, porque los bloqueos van a empezar a producirse el resto de días de la semana gracias a la nueva sentencia histórica de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona, según revela elEconomista.es.

El pasado 23 de marzo, el juzgado catalán autorizó a Telefónica a ordenar bloqueos a todas las operadoras nacionales, incluyendo las propias como Movistar además de la competencia como MasOrange, Vodafone, Digi y el resto de empresas que ofrecen servicio en España.

Nueva resolución contra las IPTV

Esta resolución judicial es similar a la obtenida por LaLiga en su día y que le permite ordenar el bloqueo dinámico de direcciones IP; en otras palabras, si los servicios pirata cambian de dirección, Telefónica no necesita de una nueva resolución judicial y puede encadenar bloqueos uno tras otro.

De la misma manera, Telefónica ha ganado el poder de bloquear direcciones IP y no únicamente dominios como se hacía hasta hace un par de años en España. Esto significa que las páginas web y servicios que compartan dirección IP con las plataformas ilegales también serán bloqueados como 'víctimas colaterales'.

Sin embargo, este poder otorgado a Telefónica tiene el potencial de ser incluso más perjudicial para los internautas españoles que el de LaLiga, porque la compañía puede ejercerlo "todos los días de emisión de eventos deportivos en directo".

En otras palabras, Telefónica puede bloquear el acceso a servicios de Internet para millones de españoles en cualquier día, ya que su plataforma Movistar+ emite todo tipo de eventos deportivos, desde la Champions hasta torneos de tenis o de golf, e incluso contarían las emisiones en directo de películas y series.

La sentencia ya está en vigor y ha sido ejecutada durante el pasado martes durante el partido de la Champions League que enfrentó al Atlético de Madrid y el Barcelona, y se volverá a ejecutar hoy durante el partido entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Sin embargo, al igual que los bloqueos de LaLiga, el efecto se notará varias horas antes y después de los partidos.

Telefónica justifica estas medidas en que están dirigidas a grupos organizados que operan fuera del territorio español, y de hecho, no sólo bloqueará plataformas de IPTV pirata, sino también otros servicios relacionados como el cardsharing, CCCam, e incluso canales y grupos de Telegram y WhatsApp.

Sin embargo, por el momento no hay indicación de si el juzgado ha tenido en cuenta el impacto que el bloqueo dinámico de dirección IP puede tener en internautas que no quieren ver contenido pirata y en páginas web que no tienen nada que ver con el fútbol. En su día, el juez que dio el visto bueno a los bloqueos de LaLiga indicó que "no perjudica a terceros", algo que fue rechazado por las empresas afectadas, como Cloudflare.