El climatizador de tu coche tiene los días contados: Android Auto cambia las normas para ajustar el aire acondicionado

Android Auto está cambiando, expandiéndose más allá de una simple interfaz para usar nuestras apps e integrándose más en los sistemas del coche; ya hemos visto un ejemplo de ello con la integración de la radio en Android Auto, pero no es lo único que Google prepara.

En Android Authority han conseguido activar los nuevos controles de climatización de Android Auto, y aunque no son usables todavía, se trata de un buen adelanto de lo que está por llegar a la plataforma.

Con los controles de climatización, será posible ajustar la temperatura y la fuerza del aire acondicionado, de la misma manera que podemos hacerlo con los controles del propio coche; la diferencia es que están integrados en Android Auto, siempre accesibles a través de la pantalla táctil.

La gran ventaja de tener los controles de climatización en Android Auto es que de esta manera no tenemos que usar los controles por defecto del fabricante, algo especialmente útil si no tienen botones propios. Hasta ahora, la única opción que tenemos es salir de Android Auto, cambiar el climatizador, y volver a entrar en Android Auto.

Las capturas de pantalla compartidas muestran otra de las ventajas de esta implementación: los controles del climatizador se convierten en un estándar, y están en la misma posición y se usan igual siempre sin importar la marca de coche que tengamos, lo que evita tener que buscarlos o aprender un nuevo método para usarlos.

Control de climatizador en Android Auto Android Authority El Androide Libre

Aunque originalmente los controles de climatizador iban a estar integrados en la barra de Android Auto, en la última versión se encuentran a ambos extremos de la pantalla, a la izquierda y a la derecha.

Esto puede hacerlos más fáciles de acceder, especialmente los controles relacionados con el aire acondicionado, el nivel del climatizador o la calefacción del asiento del conductor, que ahora se encuentran a muy poca distancia del volante, evitando quitar la mano derecha del volante durante demasiado tiempo.

Controles de climatización en Android Auto Android Authority El Androide Libre

A la derecha se encuentran los controles del asiento del pasajero, además de un acceso directo a la configuración. No está claro si esta disposición de los botones será la misma para todo el mundo, o si habrá una opción de invertirla para los conductores que conducen a la izquierda como en Reino Unido o Japón.

Los botones también son más grandes y fáciles de encontrar y pulsar, lo que encaja con el objetivo declarado por Google de reducir las distracciones en la carretera provocadas por las pantallas táctiles de los coches.

Como el Google I/O está muy cerca, lo más probable es que la compañía presente esta versión definitiva de los controles de climatización durante el evento, donde se esperan más novedades para Android Auto y Google en el coche.