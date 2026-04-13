Adiós a las actualizaciones de Windows 11: Microsoft por fin va a permitir la instalación justo cuando tú quieras y no antes

Suenan vientos de cambio en Microsoft. Después de un 2025 y un inicio de 2026 algo desastrosos, con actualizaciones que solo traen fallos y funciones de Copilot de dudosa utilidad, Microsoft anunció la creación de un "Dream Team" para mejorar Windows 11 en las próximas actualizaciones.

Y hablando de actualizaciones, esa es precisamente una de las mejoras en las que trabaja la compañía y que ya ha aparecido en la última versión en desarrollo de Windows 11, como ha revelado @phantomofearth en X.

Gracias a esta nueva funcionalidad, los usuarios por fin van a poder programar la instalación de las actualizaciones cuando les venga mejor, y no cuando el sistema operativo decida que es el mejor momento como hasta ahora.

Cualquier usuario de Windows sabe que el sistema se actualiza de manera automática y sin dar muchas opciones al respecto; un día podemos recibir el aviso de que tenemos que reiniciar el ordenador para instalar las actualizaciones, y en ese momento estamos 'pillados' y no tenemos más opción que aceptar.

En realidad, una opción de Windows Update que mucha gente no conoce es la posibilidad de retrasar la instalación de actualizaciones; para usarla, sólo tenemos que entrar en la Configuración de Windows y en la sección Windows Update, encontraremos la opción "Pausar actualizaciones".

Sin embargo, no tenemos muchas opciones: podemos pausar las actualizaciones entre 1 y 5 semanas, nada más; si llega el día aciago y no nos hemos acordado de pausarlas de nuevo, se instalarán sin nuestro permiso expreso.

Nueva opción de Windows 11 para elegir el día de las actualizaciones @phantomofearth | X

Con la nueva opción que ha creado Microsoft, por fin podremos elegir el día exacto en el que se instalarán las actualizaciones. Funcionará de manera sencilla, con un calendario integrado en la interfaz que nos permitirá pulsar en el día que queramos.

De esta manera, podemos reservar un día al mes en el que se instalen las actualizaciones, ya que Microsoft normalmente sólo lanza parches para Windows 11 una vez al mes, tradicionalmente el segundo martes de cada mes.

Por ejemplo, podemos hacer que las actualizaciones se instalen un fin de semana que no tengamos tanto trabajo y el ordenador se pueda dejar actualizándose sin problemas. O al contrario, podemos dejar un día dedicado al mantenimiento del sistema, incluyendo la instalación de actualizaciones.

Esta medida forma parte de la nueva filosofía de Microsoft de que Windows 11 debería ser más "calmado" y no agobiar tanto al usuario, ofreciéndole más opciones para que el sistema funcione exactamente como quiere y no como la compañía quiere.