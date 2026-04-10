Ya es oficial: YouTube Premium va a volver a subir de precio hasta 4 euros en algunos planes, empezando por estas cuentas
YouTube está avisando a los usuarios de Premium, empezando por los estadounidenses, que van a tener que pagar más para quitar los anuncios de los vídeos.
Más información: Adiós a compartir YouTube Premium: Google sigue los pasos de Netflix y empieza a bloquear usuarios
YouTube Premium se está convirtiendo en una suscripción imprescindible para los entusiastas de la plataforma de vídeo, porque no sólo quita los anuncios, sino que añade funciones exclusivas como la reproducción de vídeos en segundo plano.
Sin embargo, todo indica que dentro de nada vamos a tener que pagar más para poder disfrutar de estas ventajas; YouTube ha empezado a subir los precios de Premium, empezando por los Estados Unidos.
Los usuarios estadounidenses están empezando a recibir correos que les avisan de que la próxima cuota de Premium será más cara, con subidas de hasta 4 dólares respecto al precio actual. Además, la página de Premium en EEUU ya se ha actualizado con los nuevos precios.
Nuevos precios de YouTube Premium
En concreto, a partir de ahora el precio de Premium individual pasa a ser de 15,99 dólares, que son 2 dólares más de lo que costaba hasta ayer (13,99 dólares). Por su parte, el plan Familiar ahora cuesta 26,99 dólares al mes, nada menos que 4 dólares más respecto al precio de 22,99 dólares.
Ninguno de los planes de pago se salvan de esta subida de precios, ni siquiera Premium Lite, que pasa a costar 8,99 dólares al mes, 1 dólar más respecto al precio original. El único consuelo es que en EEUU YouTube ofrece la opción de pago anual en el plan individual, por 159,99 dólares al año, un ahorro de 31,89 dólares respecto al cobro mensual.
Aunque estos nuevos precios solo se aplican a los Estados Unidos, es cuestión de tiempo que lleguen a España y el resto del mundo, como ha ocurrido en otras ocasiones. En ese caso, los nuevos precios probablemente serán equivalentes a los estadounidenses, es decir, que el plan individual costaría 15,99 euros al mes en vez de los 13,99 euros actuales.
Los usuarios afectados no tienen muchas alternativas más allá de cancelar la suscripción o pagar más en la próxima cuota. Una posible opción es dar el salto a YouTube Premium Lite, que aunque también ha subido de precio, sigue siendo una alternativa más barata para ver YouTube sin anuncios; sin embargo, esta suscripción no ofrece acceso a las funciones exclusivas de Premium y no quita la publicidad de YouTube Music.
En el correo enviado a los usuarios, YouTube asegura que no toma este tipo de decisiones "a la ligera", pero que esta subida les permitirá "continuar mejorando Premium y apoyar a los creadores y artistas que ves en YouTube".
YouTube no es la única plataforma de streaming que ha decidido subir precios durante este 2026; el pasado mes de marzo, Netflix anunció una subida semejante, lo mismo que hizo Amazon Prime Video e incluso Spotify.
La buena noticia es que algunos de estos cambios aún no se han aplicado a España, donde podemos seguir pagando lo mismo. Pero es cuestión de tiempo que los nuevos precios lleguen a todo el mundo.