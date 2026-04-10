Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cargador para el coche más barato: cuesta 6,99 €

El catálogo de Lidl destaca por su versatilidad, ofreciendo una oferta que va mucho más allá de la alimentación. Especialmente atractiva es su sección de electrónica, donde aparecen chollos de forma recurrente: desde taladros inalámbricos y cargadores de móvil hasta adaptadores para el coche.

Lidl tiene a la venta ahora un nuevo cargador para el coche, del que se esperan colas kilométricas para hacerse con él: cuesta tan solo 6,99 euros y es ideal para cargar el móvil en el automóvil sin tener que conectarlo.

Además, cuenta con una buena valoración por parte de los usuarios de Lidl, quienes le han otorgado una puntuación media de 3,4 estrellas de 5 posibles. "Funciona exactamente como debería y se sujeta firmemente a la rejilla de ventilación", destaca uno de los clientes.

Fabricado por Tronic, este soporte para smartphone con cargador Qi y tecnología que optimiza el tiempo de carga. Disponible en blanco y negro, tiene un peso de 0,12 kilogramos y está hecho con plástico PC (Policarbonato) y ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno).

El soporte dispone de unas medidas aproximadas de 10 centímetros de largo y alto y 13 centímetros de ancho, y tiene una tensión de entrada para el cargador del coche de 12-24 V.

El cargador y soporte para el coche de Lidl. Lidl El Androide Libre

En cuanto a sus especificaciones clave, este dispositivo es perfecto para cargar el teléfono móvil sin tener que conectarlo mediante un cable al coche.

El cargador de coche, por su parte, viene con dos tomas de carga USB tipo A: una toma con tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0 para cargar rápidamente el smartphone de forma inalámbrica a máximo 10 W.

Lidl destaca que este dispositivo viene en la caja con un cable USB tipo A a micro-USB, y un soporte con pinza para fijar a las rejillas de ventilación.

El funcionamiento es sencillo: el cargador del coche se conecta a la toma del mechero del coche y, a su vez, por cable al soporte. Una vez instalado, basta con colocar el móvil en el soporte para que se cargue de forma inalámbrica.

Cabe señalar que, obviamente, el teléfono tiene que ser compatible con la carga inalámbrica para poder usarlo. Si no lo es, para cargarlo se deberá usar entonces un cable.

También hay que apuntar que este chollo se encuentra disponible tanto en la tienda online de Lidl como en sus establecimientos físicos, aunque en estos últimos habrá que tener algo de suerte para dar con uno, ya que se espera que se agoten rápido.