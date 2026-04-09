YouTube cambia las normas: los creadores de contenido pueden usar la IA para crear avatares que se vean y suenen como ellos

YouTube, que acaba de llegar a Android Auto y que ha sido condenada por adicción a las redes sociales, acaba de cambiarlo todo: ahora permite a los creadores de contenido usar la inteligencia artificial (IA) para crear avatares que se vean y suenen como ellos.

La compañía ha anunciado que a partir de ahora permite a los usuarios crear avatares con IA de ellos mismos para utilizarlos en Shorts, una función que ya se anunció a principios de este año pero que al fin está disponible.

Actualmente el proceso de creación de estos avatares está disponible en la aplicación principal de YouTube y en YouTube Create, y es realmente sencillo (hay que seguir unas pocas indicaciones): basta con grabarse un selfie en directo en el que aparezcan tanto tu rostro como tu voz.

Con ello los usuarios obtendrán un avatar fotorrealista que podrán usar en sus vídeos cortos de YouTube Shorts. Unos clips generados por la IA a partir de una indicación que pueden durar hasta 8 segundos, aunque se pueden generar varios seguidos.

Una vez esté la función disponible el usuario puede pulsar el botón '+' de Crear en la app de YouTube y tocar el icono de Gemini en la esquina, para después seleccionar 'Crear vídeo' en la esquina superior izquierda y buscar 'Crear un vídeo con mi avatar' para dar las indicaciones a la IA.

La función de YouTube Shorts para crear avatares con IA. 9to5google El Androide Libre

Incluso se puede llegar a esta función desde el menú 'Remix', pulsando en 'Reimaginar' y, luego, en 'Agregarme a esta escena'.

Google amplía las capacidades de sus modelos Veo en YouTube Shorts con esta novedad. La plataforma ya permitía generar vídeo a partir de imágenes desde el año pasado, pero la posibilidad de usar la voz como punto de partida creativo es una incorporación inédita.

YouTube explica que "un avatar se basa en las funciones de creación de vídeos de YouTube, lo que facilita y mejora la precisión al añadir tu imagen a tus vídeos. Los avatares crean una versión digital de ti mismo para que puedas generar vídeos que se vean y suenen como tú, de forma segura y confidencial".

De hecho, los usuarios pueden eliminarlo cuando quieran (YouTube lo elimina automáticamente después de 3 años de inactividad) y todo el contenido generado se etiqueta como IA.

La plataforma solamente pone dos reglas para poder crear un avatar con IA: tener 18 años o más y ser propietario de un canal de YouTube ya existente. La nueva función se está implementando hoy a nivel mundial, excepto en Europa, y estará disponible para todos en los próximos días.