WhatsApp prepara su gran cambio en años: los nombres de usuario comienzan a llegar tanto a Android como a iOS
La función, disponible para un número limitado de usuarios, permite acceder a la app y comunicarse con otros sin tener que compartir el número del teléfono.
Más información: WhatsApp te permitirá saber quién está conectado: prepara una lista que mostrará los contactos que están en línea
En octubre del año pasado salió a la luz que WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, estaba trabajando en la llegada de los nombres de usuario, función que ya se está implementando tanto en Android como en iOS.
Según informan desde el medio especializado WABetaInfo, los nombres de usuario de WhatsApp ya están disponibles para un número muy limitado de usuarios. Una función que permite conectarse a la app y comunicarse con otros sin tener que compartir el número del teléfono.
Al elegir nombres de usuario únicos, la aplicación propiedad de Meta ofrece un mayor control sobre la privacidad, sin dejar de ser fácilmente localizables y contactables. En lugar de tener que agendar el número de teléfono, bastará con buscar contactos utilizando únicamente sus nombres de usuario.
El mismo medio explica que WhatsApp se ha esforzado por garantizar que la experiencia con los nombres de usuario sea estable y segura, lo que ha provocado que su implementación haya llevado bastante tiempo.
Para comprobar si se tiene ya acceso a esta función, basta con acceder a la configuración del perfil de WhatsApp y, si está activa, aparecerá una opción específica para nombres de usuario que, al pulsarla, permite crear uno.
El proceso es realmente sencillo e intuitivo, y se completa en unos pocos pasos. Una vez escogido el nombre de usuario, este se vincula a tu cuenta, pudiendo compartirlo con otras personas en lugar de dar tu número de teléfono.
También habrá una opción para configurar una clave de usuario opcional de cuatro dígitos que será necesaria cuando alguien se ponga en contacto contigo por primera vez para garantizar que es alguien conocido; añadiendo así otra capa de seguridad y evitando mensajes de desconocidos o spam.
WhatsApp también ha establecido reglas para elegir nombre. Por ejemplo, no pueden comenzar con "www." ni terminar con un dominio, como ".com" o ".es". Asimismo, deben incluir al menos una letra, por lo que no se puede escoger nombres compuestos solo por números o símbolos.
Además, solamente se permiten ciertos caracteres, como letras minúsculas (a-z), números (0-9), puntos y guiones bajos; y el nombre de usuario debe tener entre 3 y 35 caracteres.
También se puede elegir el mismo nombre de usuario que se use en otras plataformas de Meta (Instagram y Facebook), aunque habrá que confirmar que se es el legítimo propietario de dicho nombre.
La función de nombre de usuario está disponible actualmente para un número limitado de usuarios que instalen las últimas actualizaciones de WhatsApp y se está implementando de forma gradual. Se espera que sea accesible a más personas en las próximas semanas.