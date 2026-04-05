Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cargador de móvil más barato: cuesta 7,99 €

Los principales fabricantes de smartphones acostumbran a lanzar sus últimos teléfonos inteligentes sin un cargador en la caja, lo que obliga a muchos usuarios a tener que comprarlo por separado si no tienen uno en casa. En ese sentido, Lidl echa ahora un cable lanzando en España un nuevo cargador barato.

Se trata del nuevo cargador USB doble de la marca Tronic, que se puede conseguir en Lidl a un precio de 7,99 euros. Un dispositivo del que apenas "quedan pocas unidades" y del que se esperan colas kilométricas en los establecimientos físicos para hacerse con uno de ellos.

El nuevo cargador para el móvil es, además, uno de los productos mejor valorados por los usuarios, quienes le han otorgado una puntuación media de 4,3 estrellas de 5 posibles. "Muy buena relación entre calidad y precio. Carga rápido y no se calienta", ha indicado uno de los clientes.

Lidl señala que su nuevo cargador tan sólo está disponible en color negro, ya que en blanco se ha agotado. Este gadget permite la carga paralela de hasta 2 dispositivos, tiene una potencia de 35 W y dos tipos de conexión: USB-A y USB-C.

Este cargador de pared está diseñado para dar servicio a cualquier dispositivo del día a día: teléfonos móviles, tabletas y lectores de libros electrónicos tienen cabida gracias a su doble conexión, con un puerto USB tipo A y un puerto USB tipo C.

El cargador USB doble Tronic de Lidl. Lidl El Androide Libre

El gran punto fuerte de este cargador es su velocidad. El puerto USB tipo C incorpora tecnología Power Delivery de 20 W, capaz de llevar cualquier dispositivo compatible al 50 % de batería en apenas 30 minutos, una cifra que lo sitúa entre los cargadores más rápidos de su categoría.

Power Delivery es una tecnología de carga avanzada que adapta automáticamente la potencia al dispositivo conectado, ofreciendo la carga más rápida posible sin forzar la batería, algo especialmente útil en smartphones de gama alta que ya incorporan compatibilidad con este estándar.

La seguridad también está cubierta: el cargador incluye protección contra sobrecorriente y cortocircuitos, lo que garantiza que tanto el dispositivo como la propia toma de corriente estén protegidos ante cualquier imprevisto eléctrico.

En definitiva, si buscas un cargador rápido, seguro y económico para el día a día, el Tronic de Lidl cumple con nota; y no es casualidad que las unidades se estén agotando a gran velocidad.