Bluesky lanza Attie, un asistente de IA para crear algoritmos y 'feeds' personalizados mediante lenguaje natural en la red social

La red social Bluesky, que se aprovecha de los problemas de X (Twitter) para ganar usuarios, ha presentado recientemente su nueva aplicación Attie, un asistente de inteligencia artificial (IA) que permite crear algoritmos y 'feeds' personalizados en la propia plataforma.

Jay Graber, exdirectora ejecutiva y directora de innovación de Bluesky, y Paul Frazee, director de tecnología, han sido los encargados de dar a conocer Attie, el nuevo asistente de IA de la firma que está impulsado por Claude de Anthropic y basado en el protocolo AT.

Durante el anuncio, que tuvo lugar en el marco de la conferencia 'Atmosphere', los directivos han señalado que Attie es un nuevo servicio independiente de Bluesky. En concreto, es una aplicación "social interactiva" y un "creador de 'feeds' personalizados'.

Unas características que permitirán a los usuarios, a través de una experiencia de conversación de texto, describir el tipo de publicaciones que quieren ver en la red social y, en base a ello, Attie creará un 'feed' con publicaciones sobre dicho contenido.

Es decir, los usuarios pueden, por ejemplo, introducir indicaciones con lenguaje natural como "Muéstrame música electrónica y sonidos experimentales de personas de mi red". Una vez introducida la indicación, aparecerán publicaciones de distintos usuarios relacionadas con este tema.

La página web de Attie. Attie El Androide Libre

Unas publicaciones que estarán compartidas a través de plataformas que formen parte del protocolo AT, como Bluesky, que es una app basada en este ecosistema descentralizado. Los directivos han señalado que este servicio se puede usar de forma opcional.

Por lo tanto, los usuarios de Bluesky pueden continuar utilizando la red social como hasta ahora. "Attie será donde experimentaremos con la interacción social", ha señalado Graber en un comunicado oficial.

Una de las claves de Attie es que está impulsada por las capacidades de Claude de Anthropic, pudiendo comprender las preferencias de los usuarios al compartir datos con Bluesky, ya que también forma parte del ecosistema abierto.

"Es el comienzo de una era en la que mucha más gente podría desarrollar proyectos sobre la plataforma Atmosphere", ha afirmado Toni Schneider, director ejecutivo de Bluesky, al medio TechCrunch.

De hecho, el propio director ejecutivo ha asegurado que el objetivo es permitir que los usuarios de Attie puedan diseñar sus propias aplicaciones sociales. Por el momento, este nuevo asistente de IA se encuentra en fase beta, con las inscripciones ya abiertas para acceder a él.