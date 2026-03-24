Ya es oficial: la Policía Nacional de España confirma que a partir del 2 de abril podrás usar el DNI a través de tu teléfono móvil

En abril del año pasado el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que permite llevar el DNI en el teléfono móvil a través de la aplicación MiDNI, disponible para descargar tanto en Android como en iOS.

Ahora, la Policía Nacional ha confirmado a través de la red social X, antiguamente conocida como Twitter, que a partir del 2 de abril los ciudadanos tienen derecho a usar su DNI desde el móvil a través de dicha aplicación oficial.

MiDNI es una aplicación gratuita que convivirá con el DNI físico, permitiendo a los usuarios dejar en casa la cartera con este último; convirtiendo así al smartphone en prácticamente el Documento Nacional de Identidad con la app configurada y el registro hecho.

La Policía Nacional ha señalado que MiDNI es la única aplicación que, en el momento de usarla, realiza una conexión con sus servidores para solicitar, en ese mismo instante, los datos del DNI del ciudadano.

Unos datos que son devueltos firmados por la Policía y que tienen una validez limitada en el tiempo, proporcionando "información en tiempo real" e imposibilitando la falsificación y manipulación de los datos.

El momento ha llegado, a partir del 2 de #abril tienes derecho a usar tu #DNI desde el 📱



👮‍♀️¿No conoces las ventajas de la app #MiDNI?



Aquí te dejamos algunas de ellas 👇#ElMomentoHaLlegado pic.twitter.com/Pq6eSAnT0p — Policía Nacional (@policia) March 23, 2026

Llevar el DNI en el teléfono móvil a través de la aplicación ofrece una serie de ventajas que van más allá de no tener que llevar siempre la cartera encima, según la Policía Nacional. Por ejemplo, sirve para acreditar nuestra identidad en trámites presenciales ante la Administración.

También se puede usar para acreditar la mayoría de edad para acceder a diferentes establecimientos, para comprar entradas o billetes nominativos, para llevar a cabo trámites en Universidades y Centros Docentes o para recoger paquetes.

La Policía Nacional también ha señalado que el DNI en el móvil se puede emplear para abrir una cuenta bancaria, formalizar seguros, registrarse en un hotel y para alquilar un vehículo. Unas situaciones que hasta ahora requerían llevar físicamente el Documento Nacional de Identidad.

MiDNI, eso sí, no se puede utilizar para todos los trámites. La Policía Nacional ha indicado varios casos en los que no sirve y en los que todavía se tiene que hacer uso del Documento Nacional de Identidad físico.

Por ejemplo, por el momento no hay posibilidad de operaciones de autenticación remota o firma. Tampoco se puede usar como documento de viaje electrónico ni para acreditar la identidad de forma remota.