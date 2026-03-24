Es oficial: OnePlus presenta el Nord 6 con una gigantesca batería de 9.000 mAh pese a las dudas sobre su futuro

En medio de la confusión sobre el fin de OnePlus, la marca acaba de anunciar un nuevo dispositivo para el mercado global, el OnePlus Nord 6; sin embargo, no ha confirmado si llegará a España y no hay indicios de buenas noticias al respecto.

OnePlus se encuentra en una situación algo extraña, ya que prácticamente ha desaparecido después de haber lanzado smartphones de gama alta muy recomendables como el OnePlus 15 en España.

Finalmente, la marca ha dado señales de vida con el anuncio del OnePlus Nord 6, que puede convertirse en uno de los smartphones de gama media más notables del 2026, especialmente por su gigantesca batería de 9.000 mAh.

Estamos hablando de la batería más grande de su sector, una capacidad que hasta no hace mucho parecía imposible pero que se ha hecho realidad gracias a la tecnología de silicio y carbono que han adoptado casi todos los fabricantes chinos.

Gracias a esta batería, OnePlus presume de que podremos usar el Nord 6 durante dos días y medio sin problemas, con cifras sorprendentes como que es capaz de reproducir hasta 26,9 horas de vídeos de YouTube de manera consecutiva.

OnePlus Nord 6 OnePlus

Pero eso es sólo el principio. El resto de componentes del Nord 6 están a la altura, incluyendo el procesador Snapdragon 8s Gen 4 que promete un buen rendimiento en este rango de precios.

Viene acompañado de un chip G2 para mejorar la conexión WiFi, con OnePlus prometiendo una velocidad de Internet hasta 3 veces superior y soporte avanzado de 5G para obtener un retardo inferior incluso dentro de casa, además de un chip dedicado a la respuesta táctil de la pantalla.

Hablando de la pantalla, usa un panel de 6,78 pulgadas cuya característica estrella es la frecuencia de refresco de 165 Hz, algo que notaremos especialmente en videojuegos gracias a la potencia de su procesador. También destaca por su brillo pico de 3.600 nits, que es variable y permite alcanzar apenas 2 nits para usar el móvil por la noche.

OnePlus Nord 6 OnePlus

El OnePlus Nord cuenta con un diseño básico con bordes planos y un acabado mate que no debería coger muchas huellas; estará disponible en plateado con detalles holográficos, verde menta y negro antireflejante, y se rumorea que tendrá una versión especial inspirada en Naruto para quienes busquen algo más llamativo.

Ahora es cuando llega la parte difícil: no está confirmado que el OnePlus Nord 6 llegue a España, algo preocupante dadas las últimas noticias de una posible salida de la marca de la mayoría de los mercados globales.

Por el momento, la división india de OnePlus es la única que ha confirmado el lanzamiento del OnePlus Nord 6 en su país el próximo 7 de abril; de hecho, la cuenta en redes sociales de la división global de OnePlus lleva sin publicar nada desde el pasado mes de enero, cuando empezaron los rumores de su cierre.