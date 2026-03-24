Ya es oficial: Google confirma que la IA modifica los titulares originales de las noticias en los resultados de búsqueda

El pasado mes de diciembre Google sorprendió con un cambio importante en Discover: empezó a mostrar titulares generados por inteligencia artificial (IA) en diferentes publicaciones. Una medida que ahora se ha extendido a los resultados del Buscador.

Google ha confirmado que su IA ya modifica los titulares originales de las noticias de los diferentes medios de comunicación en los resultados de búsqueda, según informa The Verge.

Dicho medio fue el primero en detectar la prueba y también en sufrirla: sus propios titulares aparecían modificados en el buscador, en algunos casos con cambios de significado que alteraban por completo la intención original del texto.

The Verge también comprobó en primera persona cómo sus propios titulares aparecían modificados en el buscador, en algunos casos con cambios de significado que alteraban por completo la intención original del texto, lo que encendió las alarmas.

Ahora Google ha confirmado al citado medio que la prueba se extiende a los resultados de búsqueda tradicionales, no solo a Discover.

El buscador de Google en el móvil. Shutter Speed/Unsplash El Androide Libre

Según la compañía, el experimento es de alcance reducido y no está aprobado para una implementación a mayor escala. Afecta principalmente a sitios de noticias, aunque no se limita a ellos, y su objetivo declarado es lograr una mejor correspondencia entre los títulos y las consultas de los usuarios.

Con ello, Google busca mejorar la interacción con el usuario. Algunos ejemplos muestran titulares originales sustituidos por versiones más cortas o reformuladas, alterando en ocasiones el tono o la intención del texto original.

El riesgo que existe es grande y no solo porque la Búsqueda de Google ya esté generando menos clics: que la IA modifique los titulares originales implica que se puedan dar cambios en el significado, la voz de la marca y las tasas de clics.

"Esto es como si una librería arrancara las portadas de los libros que tiene en exhibición y les cambiara los títulos", ha señalado Sean Hollister, editor de The Verge.

"Dedicamos mucho tiempo a escribir titulares que sean veraces, interesantes, divertidos y que merezcan tu atención sin recurrir al clickbait, pero Google parece creer que no tenemos derecho a promocionar nuestro trabajo de esa manera", ha añadido el periodista.

Aunque Google lo presente como un experimento rutinario más, lo cierto es que muchas pruebas de este tipo acaban convirtiéndose en funciones permanentes, lo que convierte esta decisión en un asunto de calado para toda la industria de los medios digitales.