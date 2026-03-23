Samsung cambia lo que es posible en el coche: la casa inteligente ahora se puede controlar desde la pantalla táctil
Samsung ha anunciado el lanzamiento de Car-to-Home, una nueva funcionalidad para controlar dispositivos de casa desde el coche.
Más información: Android Auto 16.0 es oficial: así es el nuevo reproductor de música que vas a ver en la pantalla de tu coche ahora
El éxito de Android Auto ha enseñado a los fabricantes de coches que hay una gran demanda por conectar cualquier vehículo con dispositivos inteligentes como el smartphone o el smartwatch, y ahora Samsung ha dado un paso más.
Se llama Car-to-Home, y es la nueva funcionalidad que permite controlar dispositivos del hogar desde el coche, usando la plataforma SmartThings de Samsung para conectar con nuestro aire acondicionado, purificadores de aire, robots de limpieza y luces de casa.
Si es familiar, es porque es la evolución de Home-to-Car, una funcionalidad anunciada el año pasado por Samsung para hacer lo contrario: controlar el coche desde casa, permitiendo cosas como activar el climatizador o incluso arrancar el motor antes de entrar en el coche.
Con Car-to-Home, la idea de integrar el coche y el hogar inteligente es similar, pero en la otra dirección. Desde la pantalla táctil del coche es posible activar y controlar diversos dispositivos de domótica, para que trabajen mientras que no estamos o estén listos para nuestra llegada.
Por ejemplo, podemos iniciar el robot aspirador para que limpie el hogar mientras hacemos la compra, o encender el aire acondicionado al salir del trabajo para que la casa esté a la temperatura perfecta cuando lleguemos.
Gracias a la integración con SmartThings, este sistema también es compatible con funciones como las rutinas Smart, que permiten programar los dispositivos para que ejecuten funciones en base a datos de nuestro coche como la localización.
Por ejemplo, podemos hacer que si nuestro coche está cerca de casa, el sistema active un modo de bienvenida y encienda el purificador de aire; y de la misma manera, si detecta que nos vamos en nuestro coche, puede apagar las luces de casa de manera automática.
Por el momento, la función Car-to-Home está disponible primero en algunos modelos de Hyundai y Kia en Corea del Sur, usando las plataformas BlueLink y Kia Connect respectivamente.
El proceso no implica conectar el móvil directamente a la pantalla como ocurre con Android Auto, sino que sólo es necesario escanear un código QR e iniciar sesión con nuestra cuenta de Samsung; el coche se conectará a SmartThings de manera automática y sin pasar por el móvil.
El vicepresidente de SmartThings en Samsung ha declarado que Car-to-Home permite que los consumidores disfruten de una vida única en dos espacios, la casa y el vehículo, y adelanta que la compañía sigue trabajando con el grupo Hyundai para más experiencias conectadas, aunque por el momento, no ha aclarado cuándo se producirá el lanzamiento global de estas funcionalidades.