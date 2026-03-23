Samsung cambia lo que es posible en el coche: la casa inteligente ahora se puede controlar desde la pantalla táctil

El éxito de Android Auto ha enseñado a los fabricantes de coches que hay una gran demanda por conectar cualquier vehículo con dispositivos inteligentes como el smartphone o el smartwatch, y ahora Samsung ha dado un paso más.

Se llama Car-to-Home, y es la nueva funcionalidad que permite controlar dispositivos del hogar desde el coche, usando la plataforma SmartThings de Samsung para conectar con nuestro aire acondicionado, purificadores de aire, robots de limpieza y luces de casa.

Si es familiar, es porque es la evolución de Home-to-Car, una funcionalidad anunciada el año pasado por Samsung para hacer lo contrario: controlar el coche desde casa, permitiendo cosas como activar el climatizador o incluso arrancar el motor antes de entrar en el coche.

Con Car-to-Home, la idea de integrar el coche y el hogar inteligente es similar, pero en la otra dirección. Desde la pantalla táctil del coche es posible activar y controlar diversos dispositivos de domótica, para que trabajen mientras que no estamos o estén listos para nuestra llegada.

Por ejemplo, podemos iniciar el robot aspirador para que limpie el hogar mientras hacemos la compra, o encender el aire acondicionado al salir del trabajo para que la casa esté a la temperatura perfecta cuando lleguemos.

Gracias a la integración con SmartThings, este sistema también es compatible con funciones como las rutinas Smart, que permiten programar los dispositivos para que ejecuten funciones en base a datos de nuestro coche como la localización.

Samsung SmartThings permite crear rutinas basadas en el coche Samsung

Por ejemplo, podemos hacer que si nuestro coche está cerca de casa, el sistema active un modo de bienvenida y encienda el purificador de aire; y de la misma manera, si detecta que nos vamos en nuestro coche, puede apagar las luces de casa de manera automática.

Por el momento, la función Car-to-Home está disponible primero en algunos modelos de Hyundai y Kia en Corea del Sur, usando las plataformas BlueLink y Kia Connect respectivamente.

El proceso no implica conectar el móvil directamente a la pantalla como ocurre con Android Auto, sino que sólo es necesario escanear un código QR e iniciar sesión con nuestra cuenta de Samsung; el coche se conectará a SmartThings de manera automática y sin pasar por el móvil.

El vicepresidente de SmartThings en Samsung ha declarado que Car-to-Home permite que los consumidores disfruten de una vida única en dos espacios, la casa y el vehículo, y adelanta que la compañía sigue trabajando con el grupo Hyundai para más experiencias conectadas, aunque por el momento, no ha aclarado cuándo se producirá el lanzamiento global de estas funcionalidades.