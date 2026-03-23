Ya es oficial: Samsung añade la compatibilidad con AirDrop de Apple en Quick Share para sus móviles de la serie Galaxy S26

Samsung presentó el pasado mes de febrero la nueva serie Galaxy S26, sus últimos teléfonos de gama alta cuyo modelo Ultra ha acaparado todas las miradas y que acaban de recibir una importante novedad para compartir contenidos.

El fabricante coreano ha anunciado la llegada de la compatibilidad con AirDrop de Apple para los modelos de smartphones de la serie Galaxy S26, lo que permite aumentar la cantidad de dispositivos a los que los usuarios pueden compartir contenidos.

Y lo hace gracias a la función Quick Share, característica que desde el pasado mes de noviembre permite intercambiar contenidos de un dispositivo a otro independientemente de si usa Android o iOS como sistema operativo.

Esta nueva función llega principalmente para permitir a los usuarios compartir contenidos de forma rápida y directa, acabando así tener que recurrir a otros métodos algo más tediosos, como usar una conexión por cable entre los dos dispositivos o aplicaciones de terceros.

De esta manera, Samsung se suma a Google y a Oppo en la integración de la compatibilidad con AirDrop de Apple, aunque esta función no se activará por defecto, algo que sí ocurre con los móviles Pixel de la gran 'G'.

Compatibilidad con AirDrop en Quick Share en la serie Samsung Galaxy S26. Samsung El Androide Libre

Los usuarios de un móvil Samsung Galaxy S26 deberán seguir los siguientes pasos para activar esta función. El primero es acudir a la sección de 'Servicios conectados' dentro del menú de 'Ajustes'.

Luego hay que pulsar en 'Quick Share' y, después, en 'Compartir con dispositivos de Apple' para activar el botón. El fabricante coreano ha confirmado que esta actualización ya está disponible para todos los modelos de la serie Galaxy S26.

Además, Samsung también ha confirmado que esta herramienta llegará igualmente a otros de sus dispositivos en un futuro próximo. Por el momento la compatibilidad con AirDrop de Apple se ha integrado para los usuarios de Corea del Sur.

Esta herramienta se irá expandiendo a otras regiones como Hong Kong, Europa, Japón, Latinoamérica, Norteamérica, Sudeste asiático y Taiwán, según ha señalado el propio fabricante coreano.

Cabe señalar que en la nueva función la conexión no será únicamente entre móviles Samsung Galaxy S26 con iPhone, sino también con iPad y Mac, es decir, con todo el ecosistema de Apple. Por ahora falta esperar para ver cuándo esta característica termina llegando a España y al resto de países esperados.