Amazon volverá al mercado de los móviles 10 años después del Fire Phone: ya trabaja en un nuevo teléfono inteligente

Amazon entró en el mercado de los teléfonos móviles en junio de 2014 con el Fire Phone, un terminal con Android en su interior que fue supervisado por Jeff Bezos y que acabó retirando en poco más de un año, siendo un fracaso para la compañía.

Un poco más de 10 años después, parece que la empresa quiere volver a un mercado en el que tendrá que competir con una variedad de marcas, como Apple o Samsung. Y es que, según informan desde Reuters, Amazon estaría desarrollando un nuevo teléfono inteligente.

El último proyecto de la empresa, conocido internamente como 'Transformer', se está desarrollando dentro de la unidad de dispositivos y servicios de Amazon, según han confirmado cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Según estas personas, Amazon considera al teléfono inteligente como un posible dispositivo de personalización móvil que se puede sincronizar con Alexa, su asistente de voz, y servir como canal de comunicación con sus clientes.

El proyecto de Amazon para desarrollar un nuevo teléfono no había salido a la luz hasta ahora. Reuters ha señalado que no ha podido determinar algunos detalles del mismo, como el precio o los ingresos que la empresa espera generar.

Otro detalle importante es que el cronograma del proyecto actualmente no está claro y se podría cancelar si la estrategia de la empresa cambia o por problemas financieros.

Facilitar las compras

Las fuentes del medio han señalado algunas de las características que tendría el nuevo teléfono inteligente de Amazon, especialmente las funciones de personalización que facilitarían las compras en la tienda online de la empresa.

Cartel de Amazon. Sven Hoppe/dpa - Archivo

También facilitaría la visualización de Amazon Prime Video, la escucha de Prime Music o los pedidos de comida a socios como Grubhub. Según los responsables del proyecto 'Transformer', uno de los objetivos principales ha sido integrar capacidades de inteligencia artificial en el dispositivo.

Gracias a ello se podría eliminar la necesidad de las tiendas de aplicaciones tradicionales, que requieren descargar y registrarse para usar las aplicaciones. Las fuentes consultadas también han señalado que Alexa probablemente sería una función esencial.

Eso sí, no sería necesariamente el sistema operativo principal del smartphone. Un teléfono que representaría otro intento de la compañía por acelerar el uso de la IA por parte de los clientes

Otras personas que han trabajado en el proyecto han afirmado que el teléfono de Amazon aún está en desarrollo y que la empresa ha explorado un modelo tradicional y otro básico con funciones más limitadas para combatir la adicción a las pantallas.

Uno de ellos ha asegurado que una de las inspiraciones para el nuevo smartphone ha sido el Light Phone, un teléfono inteligente minimalista en el que la experiencia móvil se reduce totalmente comparada con la de los móviles comunes.