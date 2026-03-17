Golpe al bloqueo de páginas por el fútbol: Cloudflare luchará porque "es incompatible con la ley europea y la Internet libre"

En España los bloqueos de Internet cada vez que hay fútbol ya se están volviendo comunes, pero esa no fue una idea original de LaLiga, sino que está claramente inspirada en el llamado "Piracy Shield" que fue adoptado en Italia hace ya dos años.

Piracy Shield es un sistema creado por la liga Calcio y "donado" al regulador italiano de telecomunicaciones, AGCOM, para ordenar el bloqueo de servicios de Internet en un plazo de apenas 30 minutos, con grandes multas previstas para las operadoras que se nieguen.

Tras el fracaso inicial, la reglamentación ha ido evolucionando, y más recientemente, se ha expandido a servicios de Internet además de operadoras; sin embargo, Cloudflare, una de las mayores plataformas de la red, se negó públicamente a adoptar este sistema.

Como resultado, AGCOM multó a Cloudflare con 14 millones de euros, la primera multa de este tipo por negarse a participar en la plataforma; ahora, la compañía ha anunciado que no solo va a apelar la multa, sino que va a desafiar la misma legalidad de Piracy Shield.

En una carta abierta, Cloudflare advierte del peligro que Piracy Shield podría tener para la Internet abierta y de uso libre, y cree que este caso es más importante que una simple multa: trata de comprobar si "un puñado de entidades privadas puede priorizar sus propios intereses económicos sobre los de los usuarios de Internet".

Piracy Shield Cloudflare

Piracy Shield ha sido criticada por ser una "caja negra" sin ningún tipo de transparencia ni supervisión judicial, en el que empresas privadas deciden qué páginas son bloqueadas sin posibilidad de que sus propietarios se defiendan o apelen la decisión.

De hecho, la única manera en la que se sabe que Piracy Shield está funcionando es por la cantidad de páginas inocentes que están siendo bloqueadas; Cloudflare destaca los ejemplos de Google Drive, que fue bloqueado en toda Italia durante 12 horas por lo que luego fue definido como "un error" por AGCOM.

Pero además, Cloudflare denuncia que Piracy Shield ha bloqueado páginas gubernamentales de países como Ucrania, plataformas de ONGs de ayuda a mujeres y niños, además de plataformas de investigación científica. Un estudio de la Universidad de Twente confirmó que estos bloqueos a páginas legítimas se mantienen durante meses.

Aunque inicialmente Cloudflare se reunió con AGCOM para presentar estos problemas, afirma que ha sido ignorada, así que se ha centrado en la acción legal. La compañía ya ha presentado una demanda ante la Comisión Europea, además de contactar con funcionarios gubernamentales en Italia y la Unión Europea.

Y es que Cloudflare cree que los bloqueos como Piracy Shield son incompatibles con la ley europea, concretamente la Ley de Servicios Digitales que impone limitaciones a la restricción del acceso a contenido en Internet, y con la que Pedro Sánchez también podría tener problemas.

Cloudflare ya ha tenido algunas victorias, como cuando la Comisión Europea criticó la falta de supervisión de Piracy Shield, o más recientemente, el pasado mes de diciembre con una orden judicial para compartir la documentación que da soporte a este tipo de bloqueos y que AGCOM aún no ha compartido.

Apenas unos días después de esto, AGCOM multó a Cloudflare con 14 millones de euros; la compañía no solo denuncia que la multa es una clara venganza por aquella victoria legal, sino que es excesiva: según la ley italiana, este tipo de multas no pueden sobrepasar el 2% del valor de la compañía, que serían 140.000 euros.

Cloudflare afirma que va a seguir desafiando la legalidad de Piracy Shield en la justicia italiana y a través de la Comisión Europea, empezando por la apelación de la multa.