WhatsApp prepara un cambio importante para la IA de Meta: centralizará todas las funciones en una misma pestaña

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, añadió en marzo del año pasado la inteligencia artificial (IA) de Meta en la aplicación, que es más útil de lo que los usuarios imaginan. Casi un año después, la herramienta prepara un cambio importante: centralizará todas las funciones en una misma pestaña.

El medio especializado WABetainfo ha revelado que WhatsApp se encuentra trabajando en una reordenación de sus contenidos con el objetivo de centralizar la inteligencia artificial Meta AI en una pestaña propia y sacar al asistente de la parte dedicada a las conversaciones.

La próxima actualización de la aplicación de mensajería será la que traiga cambios en la barra de navegación inferior de WhatsApp, que es en la que se pueden encontrar las diferentes pestañas: desde 'chats' hasta 'novedades', 'comunidades' y 'llamadas'.

Una barra de navegación en la que se realizará un cambio importante: la pestaña de 'comunidades' se sustituirá por otra que estará centrada en Meta AI y en las funciones de inteligencia artificial que ofrece actualmente el asistente.

Esta pestaña facilitará el acceso a varias herramientas de Meta AI y está diseñada para mantener la lista de chats ordenada y, al mismo tiempo, ofrecer un acceso directo al chatbot.

La pestaña de funciones de IA de WhatsApp. WABetainfo El Androide Libre

La nueva pestaña dedicada a Meta AI centralizará funciones y herramientas que permiten crear y animar imágenes, obtener ayuda con tareas, preguntar para obtener información e, incluso, hacer una llamada de voz con el propio asistente para recibir respuestas en tiempo real.

Para facilitar esta interacción, WhatsApp ha añadido dos opciones para realizar una llamada de voz con Meta AI directamente en esta pestaña. La primera se encuentra en la barra de búsqueda inferior y ahí los usuarios pueden pulsar el botón de voz para iniciar inmediatamente una llamada con el chatbot.

La segunda opción se encuentra en el menú contextual de la parte superior de la pantalla, que también ofrece accesos directos para gestionar la memoria del chatbot y ver todo el contenido multimedia compartido con Meta AI.

Una pestaña que dará igualmente acceso a las opciones de gestión de Meta AI. Dado que esta pestaña proporciona acceso a la inteligencia artificial, WhatsApp elimina el botón de acción flotante de la pestaña Chats, según se aprecia en la imagen de arriba.

Este cambio que ha sido detectado en la versión beta de WhatsApp para Android, concretamente la 2.26.10.5, y por ahora forma parte de una prueba que la aplicación ha lanzado a un grupo de usuarios reducido. Por el momento no se sabe cuándo llegará a la versión final.