La serie Galaxy S26 de Samsung ya está disponible para su compra en España: el Ultra ha batido récords en prerreservas

Tras las primeras impresiones del Samsung Galaxy S26 Ultra, y que nos dejó un gran sabor de boca con su especial pantalla de privacidad, hoy se ha puesto la serie Galaxy S26 a la venta en España.

Y lo hace tras conocer que el Galaxy S26 Ultra está siendo todo un éxito en prerreservas con un aumento porcentual de 'dos dígitos' y que conocimos hace unos días.

Samsung ha informado que el Galaxy S26 Ultra representó el 70 % de los pedidos anticipados.

Parece ser que se refiere a las preventas globales, ya que la cifra justamente coincide con el informe proveniente de Corea, aunque está por debajo de los increíbles resultados obtenidos en Estados Unidos con un 80 % de cuota.

También hay cifras para Europa, según se puede leer desde la web de Samsung en España, y que dejan claro que el Galaxy S26 Ultra está siendo muy bien recogido por estos lares.

El Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez

Las prerreservas del Ultra se incrementaron en un total del 10 % en detrimento de los modelos Galaxy S26 y S26+. Incluso así, las preventas de esta serie han superado a las de los Galaxy S25 del año pasado en Europa.

El Galaxy S26 Ultra destacó abiertamente por su innovadora Privacy Display que protege la pantalla de los mirones con una tecnología que prácticamente hace desaparecer el chat, las notificaciones o cualquier app que desee el usuario.

Privacy Display en el Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

En sus entrañas corre el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Samsung ha incluido novedades importantes como un Bixby que destaca por su IA conversacional, Perplexity para las búsquedas online o las diversas funciones de IA que permiten editar imágenes con prompts desde la app Galería.

El sistema de cámaras se ha renovado para capturar más información lumínica, que se traduce en fotos nocturnas con mayor luz y al que se ha acompañado con Vídeo con Nightography para grabaciones vibrantes con poca luz, o Superestable, que bloquea el horizontal para proporcionar mayor estabilidad en las capturas de vídeo.

Los nuevos Galaxy Buds 4

La disponibilidad de la serie Galaxy S26 llega con los nuevos Galaxy Buds 4, que se caracterizan por audio Hi-Fi superior, nuevo diseño icónico tipo blade, e innovaciones en el hardware con un woofer más amplio, ecualizador adaptativo y cancelación activa del ruido.

Se convierten en los mejores compañeros de los Galaxy S26 con agentes de IA y controles manos libres intuitivos.

Los Galaxy Buds 4 Pro Manuel Ramírez

También están disponibles hoy mismo a través de operadores, distribuidores y en Samsung.com.

La nueva serie Galaxy S26 sí ha subido de precio, aunque con un importante detalle, ya que lo hace solo en el modelo base y el S26+, mientras que el S26 Ultra se queda en su precio, e incluso en algunos puntos de venta oficiales se ha listado por una cifra menor, 1.499 euros.

Una estrategia muy interesante llevada a cabo por Samsung cuando nos encontramos en un año en el que el precio de los móviles está aumentando debido al precio disparado de la memoria RAM.